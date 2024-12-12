İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkım aşamasındaki bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekipler, güvenlik tedbirleri alarak enkazda inceleme yapıyor.

Olayın detayları

Bugün öğle saatlerinde İstanbul’un Güngören ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılmakta olan bir bina çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk bilgiler

İlk bilgilere göre, enkaz altında herhangi bir kişi kalmadığı öğrenildi. Ancak, ekipler olası bir durumda kimseyi tehlikeye atmamak için dikkatli bir şekilde çalışma yaparak, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin, herhangi birinin enkaz altında kalma ihtimaline karşı yaptığı arama devam ediyor.