Kovid-19 pandemisinin sona ermesinin ardından hava yolculuğu yeniden ivme kazandı. İstanbul’daki havalimanlarında bu yılın ilk yedi ayında toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 5 milyon 915 bin 118 kişi artış gösterdi. Bu dönemde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında önemli bir büyüme yaşandı.

İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda düşüş, dış hatlarda artış görüldü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nda ocak-temmuz döneminde 45 milyon 688 bin 593 yolcu ağırlanırken, bu yolcuların 9 milyon 924 bin 954’ü iç hatlarda, 35 milyon 763 bin 639’u ise dış hatlarda seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde iç hatlarda 10 milyon 300 bin 504, dış hatlarda ise 32 milyon 745 bin 460 yolcu taşınmıştı. İç hatlarda yüzde 4, dış hatlarda ise yüzde 9 oranında artış yaşandı. Toplam yolcu sayısında ise yüzde 6’lık bir artış görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hem iç hem de dış hatlarda artış

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak-temmuz döneminde iç hatlarda 11 milyon 340 bin 737, dış hatlarda ise 12 milyon 307 bin 842 yolcu uçtu. Geçen yılın aynı döneminde iç hatlarda 9 milyon 576 bin 22, dış hatlarda ise 10 milyon 800 bin 68 yolcu bulunuyordu. Sabiha Gökçen’de iç hat yolcu sayısı yüzde 18, dış hat yolcu sayısı ise yüzde 14 oranında artış gösterdi.

Toplam yolcu sayıları ve uçuş artışları

İstanbul havalimanlarından bu yılın ilk yedi ayında toplam 69 milyon 337 bin 172 yolcu seyahat etti. Geçen yıl bu rakam 63 milyon 422 bin 54 idi. Uçuş sayıları da paralel olarak arttı. İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 68 bin 973, dış hatlarda ise 230 bin 689 sefer gerçekleştirildi. Toplam uçuş sayısı 299 bin 662 olarak hesaplandı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında bir artış sağlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 64 bin 929 iç hat, 74 bin 297 dış hat uçuşu yapıldı. Toplamda 139 bin 226 sefer gerçekleşti, bu da yüzde 7,5’lik bir artış anlamına geliyor. Atatürk Havalimanı'nda ise iç hatlarda 9 bin 495, dış hatlarda 6 bin 529 sefer yapıldı ve toplamda 16 bin 24 uçuş gerçekleşti. Bu, geçen yıla göre 1081 seferlik bir artışa denk geliyor.

Uçuş sayılarında yüzde 5’lik artış

Ocak-temmuz 2024 döneminde İstanbul’daki havalimanlarında gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, havalimanlarının kapasitesinin ve seyahat talebinin arttığını ortaya koyuyor.