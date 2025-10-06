İstanbul’daki +18 yaş sınırlı konser sonrası soruşturma başlatılan Manifest müzik grubu üyelerine ‘teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Manifest üyelerine hapis cezası talebi

Manifest müzik grubu üyeleri, 6 Eylül’de İstanbul’da verdikleri konser sonrası ‘teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçlamasıyla yargılanacak.

İddianamede, altı üye için 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Aydeed hakkında da aynı ceza istendi

Sahneye gruba eşlik eden şarkıcı Aydeed (Ayça Dalaklı) için de aynı suçlama ve ceza talebi iddianamede yer aldı.

Manifest üyeleri, gazeteci Ceylan Sever’in X’te aktardığı iddialara göre şu açıklamayı yaptı:

"Küçükçiftlikpark’ta konser verdik, kesinlikle herhangi bir cinsel organımız gözükmedi. Dans şovunda kullanılan kareografiler uluslararası boyutta tüm dünyaca kullanılan kareografilerdi. Sahne kıyafetlerimiz de evrensel ve tüm dünyada kullanılan kıyafetlerdi. Konser +18 yaş sınırındaydı, çocuk seyirci yoktu. Gösterinin televizyon veya sosyal medyada yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyorduk."

Başsavcılık, üyelerin hareketlerini ‘edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı’ gerekçesiyle soruşturmuştu.

9 Eylül’de Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Manifest üyeleri, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

BBC Türkçe’ye göre, Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği, konser görüntülerini “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişime engellemiş, başvuruyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapmıştı.