İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü, Zilhicce ayı dolayısıyla Çamlıca Kulesi'nden Ay'ın şeklini gözlemledi.

İstanbul İl Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayına girilmesi münasebetiyle ayın şeklini izlemek üzere Çamlıca Kulesi'ne çıktı.

Zilhicce ayının önemini kulede AA muhabirine anlatan Bülbül, İslam takvimine göre ibadetlerin Ay'ın hareketlerine göre düzenlendiğini söyledi.

Bülbül, Kurban Bayramı gününü hesaplamak üzere Hazreti Muhammed'in tavsiyesi üzerine hilali gözetleme operasyonu için kuleye çıktıklarını belirterek, "Havanın durumuna göre hilalin görülüp görülmeyeceğinden emin değiliz ama Peygamber Efendimizin bir sünneti. Her ne kadar bugün teknoloji gelişse de Ay'ın hangi hareketlerinin hangi saatte nerede ne şekilde olacağı belli olsa da biz bunu bir sünnet olarak tekrar yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ay gözlemleme işleminin Ramazan ayı hilali ve Kurban Bayramı günü için yılda iki kez yapıldığını aktaran Bülbül, "Zilhicce'nin 9. günü Arafat Dağı'na çıkış zamanıdır. Kurban Bayramı gününü sağlam tespit edebilmek için bu gözlemleri yapıyoruz. Gözlemin, bulunulan şehrin en yüksek tepesinden, görüşün en sağlam olduğu yerlerden yapılması yine Peygamber Efendimizin zamanında yapılan bir tavsiye. İstanbul özelinde Çamlıca Kulesi'nden daha yüksek bir mekan bulunmadığı için bugün buradayız." diye konuştu.

Bülbül, Ay'ın en karanlık döneminden yavaş yavaş ışığın görüldüğü en ince halini 20 dakika kadar gözlemleyeceklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerini bildirdiği bir sistemi olduğunu ve vatandaşların bu sisteme güvenebileceğini kaydeden Bülbül, "Meraklı olan vatandaşlarımız da Ay'a bakabilirler. Onların da Ay'ı gözlemlemesi sünneti işleme manasında güzel bir davranış olur." diye konuştu.

Seyir terasından Güneş'in batışını takip eden Bülbül, bir süre bekledikten sonra gökyüzünde beliren Ay'ın ilk evresini gösteren ince hilal şeklini gözlemledi.