Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AHK 717 plakalı tır, önündeki kamyona çarptı. Arkada ilerleyen araçların da birbirine çarpması sonucu 15 araç zincirleme kaza yaptı. Kaza nedeniyle devrilen araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Acil müdahale ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Trafik yoğunluğu ve drone görüntüleri

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde yoğun trafik oluştu. Trafik yoğunluğu havadan drone ile görüntülendi. Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.