Türk müziğinin önemli isimlerinden usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından zor bir süreçten geçiyor. Edip Akbayram, 9 Ocak’taSağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından iç kanama şüphesiyle tedavi altına alınan Akbayram, 10 Ocak’ta başarılı bir operasyon geçirdi.

Vali Davut Gül’den anlamlı ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Edip Akbayram’ı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Gül, sanatçının tedavi sürecini yakından takip ederken, Akbayram’a acil şifalar dileyerek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Gül, Edip Akbayram’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, ailesine moral verdi.” ifadelerine yer verildi.

"Durumunda İyileşme Var"

Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumu ile ilgili yeni gelişmeleri paylaşarak, sevenlerine umut verdi. Akbayram, yaptığı açıklamada, “İkinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Şu an daha rahatız, içimiz çok rahat.” şeklinde konuştu.

Türkü Akbayram, babasının tedavisinde emeği geçen hastane çalışanlarına teşekkür ederek, “Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm doktorlarına ve hemşirelerine minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde 1-2 günlük bir bekleme süresi olacak. Sonrasına dair daha net ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz.” diyerek, babasının sağlık durumu ile ilgili daha fazla iyileşme beklediklerini belirtti.