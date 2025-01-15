Trakya'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı, Çanakkale-İstanbul kara yolunda trafiği felç etti. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından bölgede kar küreme ve tuzlama araçları tedbir amacıyla bekletiliyor.

Kar yağışı Trakya'da hayatı durma noktasına getirdi

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Trakya bölgesinde etkili olan kar yağışına neden oldu. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde hayat adeta durma noktasına geldi. Özellikle İstanbul'a yaklaşan kar yağışı, trafiği olumsuz etkileyerek felç etti. Yetkililer, kar yağışının etkisinin uzun süre devam edebileceğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Korudağ mevkisinde trafik durdu

Çanakkale-İstanbul kara yolunun Korudağ mevkisinde etkili olan kar yağışı, seyir halindeki bir tırın kayması sonucu geçici olarak yolun kapanmasına yol açtı. Yolun kapanmasının ardından uzun araç kuyrukları oluştu. Gelibolu Bölge Trafik ekipleri, tırları tedbir amaçlı Gelibolu-Keşan kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda bekletmeye aldı.

Kar küreme çalışmaları devam ediyor

Gelibolu Karayolları ekipleri, Korudağ yolunda kar küreme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiği kontrollü bir şekilde sağlamayı başardı. Ayrıca, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bildirildi.