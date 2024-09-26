İstanbul'da, seyir hâlindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bakırköy'de D-100 yan yol üzerinde saat 19.15 sıralarında Florya istikametine seyir hâlinde olan E. M.'nin kullandığı 34 SH 0246 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü E.M., aracı emniyet şeridine çekerek indi. E.M. durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hâle geldi.
Otomobilde çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlama yoldan geçen vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.