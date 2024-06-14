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Öte yandan, Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı'nda seferlerin gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Yağışlı hava ya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığındı.

Kentte sağanağın etkili olmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu, araç ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı.

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akışı normal seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Sancaktepe ve Pendik'te kara yollarının bazı noktalarında araçlar ağır ilerliyor.

D-100 kara yolu Şişli mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar trafik yavaş ilerliyor.

Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla kentin bazı noktalarında trafik akışı yavaşladı.

Öğrencilerin karne alması ve haftanın son mesai gününün tamamlanmasının ardından 9 günlük bayram tatili başladı.

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