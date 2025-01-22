İstanbul’da bir şüpheli namazdan çıkan cemaate yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Saldırıda iki kişi yaralanırken saldırgan gözaltına alındı.

Fatih ilçesi Fatih Mesih Paşa Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki Bodrum Mesih Paşa Camii avlusunda öğle namazı sonrasında meydana gelen olayda, iddiaya göre madde etkisinde olduğu iddia edilen şüpheli, cebinde bulunan paraları çıkartarak yırtmaya başladı.

Olayı gören çevredekiler, şüpheliye engel olmaya çalıştı. Olayın ardından öğle ezanının okunması üzerine cemaat namaza girdi. Şüpheli şahıs ise cami avlusunda beklemeyi sürdürdü.

Namazın ardından cemaat dağıldığı esnada yanındaki bıçağı çıkaran şüpheli, kalabalığa rastgele saldırdı. Çevredekiler şüpheliyi engellerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibinin kontrollerinde cemaatten iki kişinin hafif yaralandığı, şüphelinin bıçakla kendisine de zarar verdiği anlaşıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan iki yaralı, ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Elindeki bıçağı bırakmamak için direnen şüpheli, polis ekiplerinin çabası ile ikna edildi. Yaralanan şüpheli tedavisi için hastaneye götürüldükten sonra gözaltına alındı.

“'Üstüme gelme seni de bıçaklayacağım' dedi, ben de kaçtım”

Olayı anlatan cami görevlisi Mehmet Demir, “Sabah 10.30'da geldiğimde çantalı bir adam buradaydı. Gayet sakindi, bir şey yapmıyordu. Bir anda paralarını yırtmış. Hoca, 'Mehmet gel, bu paraları al. Toplayıp, çöpe at' diye çağırdı. Ben toplamaya başladığımda biri 200’lük banknotları toplayıp götürmüştü. Sonrasında ezan okundu. Cemaatle namazımızı kıldık, dışarıya çıktık. 3-5 kişi kalmıştı. Sonra bıçağı çıkarıp, 'Ben kendimi de vuracağım. Milleti de bıçaklayacağım, üstüme gelme seni de bıçaklayacağım’ dedi. Ben kaçtım. Emniyeti, polisi hocayı aradım. Polisler geldi adamı götürdüler” diye konuştu.