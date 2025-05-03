İstanbul Bahçelievler’de kentsel dönüşüm sürecinde yıkım aşamasında olan tahliye edilmiş bir binanın balkonu, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem sırasında çöktü. Olayda bir kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentsel dönüşümdeki bina depremde zarar gördü

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Marmara Denizi’nde saat 11.36’da meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem İstanbul genelinde hissedildi. Bu sırada Bahçelievler’de daha önce tahliye edilmiş ve yıkım süreci devam eden bir binanın balkonu çöktü.

Olayda orada bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler hızla müdahale etti

Depremin hemen ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, binanın çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı.