İstanbul’da 23 Nisan günü Silivri merkezli olarak meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, şiddetiyle büyük korku ve paniğe neden olmuştu.

Depremden hemen sonra sokaklar ve parklar dolarken, artçı depremler de devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından depreme ilişkin son verileri paylaştı.

Kurum'un paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.

Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."