Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, düğün konvoyunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bazı kişiler bir şahsı yumruk ve tekmelerle döverken, bir diğer kişi bıçak çekti. Olayın ardından kavga eden gruplar bölgeden ayrıldı. Kavgayı saniye saniye kaydeden cep telefonu görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Editör: Sezin Türkyılmaz