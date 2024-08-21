İstanbul'da dört kişinin içinde olduğu tekne battı. Üç kişi ve bir köpek yüzerek kurtulurken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sarıyer ilçesinde saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında iddiaya göre, dört kişi ve bir köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin batmasıyla beraber dört kişi ve beraberlerindeki bir köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalıştı.

Sahilde oturan vatandaşlar denizde üç kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan üç kişi ve bir köpeği tekneye alarak sahile çıkarttı.

Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan üç kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen üç kişinin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir kişi kayıp

Tarabya açıklarında batan tekneden üç kişi ve bir köpek yara almadan kurtulurken yüzmeyi bilmediği iddia edilen 1 kişi ise denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki aramaları sürerken batan teknenin de gözden kaybolduğu öğrenildi.

Üç kişi ve bir köpeği teknesine alan kaptan Akın Bektaş, “Biz Kireçburnu’na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Orada arkadaşlar sahilden bağırdılar, ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık bir 10 dakika, arkadaşları bulduk, tekneye aldık marinaya getirdik. Polisi aradık. üç kişi bulduk, dört kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten, öyle söylediler. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. 1 tanesi bayağı bir yorulmuştu, 2 tanesi de pek de iyi bir bir durumda değildi. 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. Üçü de erkekti, yanlarında bir de köpekleri vardı” diye konuştu.

Sahil güvenlik ve polis ekiplerinin kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.