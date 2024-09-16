Levyeyle kepenkleri kırıp içeri girdiler

İstanbul’un Kartal ilçesinde Cevizli Mahallesi’nde bir kuyumcu dükkanı gece saatlerinde soyguncuların hedefi oldu. Silahlı 5 kişilik hırsız grubu, kuyumcunun kepenklerini ve kapı kilitlerini levye kullanarak kırıp içeri girdi. Dükkanın vitrin camlarını da kıran hırsızlar, yaklaşık 1 milyon TL değerinde altını alarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar müdahale etti

Olay sırasında soygunu fark eden çevredeki vatandaşlar, hırsızlara karşı müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar, ellerine ne geçtiyse hırsızlara fırlattı. Bir kadın balkondan soğan atarak hırsızları durdurmaya çalıştı. Hırsızlar ise karşılık olarak çevredeki insanlara silahla ateş ederek panikle olay yerinden uzaklaştı.

Soygun anları kameraya yansıdı

Soygun anları kuyumcunun güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Hırsızların kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Esnafın zararı büyük

Kuyumcu dükkanı sahibi Bahattin Gündüz, hırsızların kepenkleri zorlayarak içeri girdiklerini ve 1 milyon TL’nin üzerinde kaybı olduğunu belirtti. Soygun anında çevredeki esnafın ve komşuların bağırıp müdahale etmeye çalıştığını ancak hırsızların silahla karşılık verdiğini söyledi.

Soğan atan kadın: O an aklıma gelen tek şeydi

Balkondan hırsızlara soğan atarak müdahale etmeye çalışan Emine Ocak Demet, soygunu fark edince ne bulduysa attığını, o anda aklına soğan atmanın geldiğini ifade etti. Hırsızların silahlarını kendisine doğrulttuğunu, ancak hızla içeri kaçarak kurtulduğunu anlattı.

Kaçarken ateş ettiler

Olay sırasında evine mermi isabet eden Tufan Ertuğrul, sabah kedisine mama vermek için uyandığında hırsızları fark ettiğini ve bağırarak durumu polise bildirmeye çalıştığını söyledi. Hırsızların kaçarken kendisine ateş ettiğini ve merminin camına isabet ettiğini belirtti.