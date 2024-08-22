Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yayımlanan "İstanbul'da bir kişi M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamanın detayları

DMM'den yapılan açıklamada, İstanbul'da herhangi bir sağlık kuruluşunda maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesiyle karantinaya alınmış bir hasta bulunmadığı vurgulandı. Açıklamada, dermatolojik belirtiler nedeniyle hastaneye başvuran bir kişinin maymun çiçeği testinin negatif çıktığı bilgisi verildi. Şahsın izole edildiğine dair bilgilerin asılsız olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf bilgilendirme politikası

Açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından kamuoyuna gereken bilgilendirmelerin şeffaf bir şekilde yapılacağı belirtildi. Kamuoyunun yanıltıcı ve asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.