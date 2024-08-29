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Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

İlk bilgilere göre kazada üçü ağır, 10 kişi yaralandı.

İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir hâlindeki metrobüs ün başka bir metrobüse çarpması sonucu üçü ağır, 10 kişi yaralandı.

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