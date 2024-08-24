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Servis şoförü, demir çubukla aracından inerek kavgaya katıldı. Taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Kendisini sıkıştıran servis aracına sinirlenen motosikletin arkasındaki kadın, motosikletten inip kaskla servis aracına vurdu. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kadın ve servis şoförünün kavgası yer aldı.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Servis şoförü, yol verme tartışması nedeniyle motosikletli çifti sıkıştırdı. Şoför, motosikletli sürücüye yol vermemek için aracını motosikletin üzerine sürdü.

Esenyurt'ta motosikletli bir çift, kendilerini trafikte sıkıştıran servis şoförüyle tartıştı. Sinirlenen kadın, motosikletten inerek kaskla servis aracına saldırdı.

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