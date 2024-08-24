Esenyurt'ta motosikletli bir çift, kendilerini trafikte sıkıştıran servis şoförüyle tartıştı. Sinirlenen kadın, motosikletten inerek kaskla servis aracına saldırdı.
Kavga servis şoförünün demir çubukla müdahalesiyle büyüdü
Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Servis şoförü, yol verme tartışması nedeniyle motosikletli çifti sıkıştırdı. Şoför, motosikletli sürücüye yol vermemek için aracını motosikletin üzerine sürdü.
Kaskla saldırı ve cep telefonu görüntüleri
Kendisini sıkıştıran servis aracına sinirlenen motosikletin arkasındaki kadın, motosikletten inip kaskla servis aracına vurdu. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, kadın ve servis şoförünün kavgası yer aldı.
Taraflar çevredekiler tarafından ayrıldı
Servis şoförü, demir çubukla aracından inerek kavgaya katıldı. Taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.