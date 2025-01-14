İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükseldi. Olaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiğini, 48 kişinin de öldüğünü duyurdu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Türkmenistanlı yedi kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşanan facia üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte içkilerin Türkmenistanlı Agazhan O. ile Amangul D. tarafından Ziya Gökalp Mahallesi Gürsu Sokak'taki iş yerinde satıldığını tespit etti.

İki kişiye gözaltı

Şüphelilerin yine bu iş yerinin yakınında kaldıkları evde sahte içki ürettiğini belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, yaklaşık 50 litre sahte içki, 36 uyuşturucu hap, beş parça uyuşturucu madde, hassas terazi, Afyon sakızı, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ile çok miktarda tıbbi ilaç yakalandı.

Valilik: 110 kişi zehirlendi, bu kişilerden 48'i hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul'da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişi zehirlenmiş, bu kişilerden 48'i hayatını kaybetmiştir. Bu sorunla mücadele kapsamında tüm kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerimizin yaptığı uygulamalar aralıksız devam etmektedir" denildi.