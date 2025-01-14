İstanbul'da bir taksici, kendisini savunamayacak hale getirerek bir kadını taciz ettiği ve video kaydederek eşine gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli taksi sürücüsü Bayram N., bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Kadının görüntüsü çekildi, eşine gönderildi

Şüpheli Bayram N.'nin, İstanbul'da bir kadının görüntüsünü çekerek, kıskandırmak amacıyla eşiyle paylaştığı iddia ediliyor. Olayın ardından, Bayram N. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından, şüpheli ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Cezaevine gönderildi

Nöbetçi hakimlik, Bayram N.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.