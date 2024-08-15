Florya'da gerçekleşen bu olay, şehir içi ulaşımı felç ederken, trafiği durduran trafik magandaları halay çekerek eğlencelerini sürdürdü.

Yolu kapatıp halay çektiler

Düğün konvoyundaki araçlar, müziklerini yüksek sesle açarak E-5 otoyolunu trafiğe kapattı. Konvoyun içinde bulunanlar, araçlarının üzerinde halay çekti ve eğlencelerini sürdürdü. Uzun araç kuyruğuna rağmen, halay çeken grup çevredeki araç sahiplerinin ve trafik polislerinin uyarılarına aldırış etmedi.

Toplum yaşamına saygısızlık

Düğün sahiplerinin ve konvoydaki kişilerin bu davranışları, birçok sürücü ve vatandaş tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılandı. Korna sesleri ve tepkilere rağmen, grup halay çekmeye devam ederek trafiği daha da karmaşık hale getirdi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı. Birçok kişi, trafik kurallarını hiçe sayan bu davranışların toplum yaşamına saygısızlık olduğunu ve benzer olayların tekrar etmemesi için yetkililerin daha sıkı önlemler alması gerektiğini belirtti.

Yetkililerin açıklaması

Olayla ilgili İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, trafiği kesen ve toplumu rahatsız eden bu tür davranışlara karşı yasal yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Trafik magandalarına yönelik ceza uygulamalarının artırılacağı ve benzer olayların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.