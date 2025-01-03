İstanbul’da, bebek acil hastalarını anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddia edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni gelişmeler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma, 4 Aralık tarihinde yapılan operasyonla önemli bir aşamaya geldi. Operasyonda, çete lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket eden 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivil gözaltına alındı. Çete üyelerinin, bebek acil hastalarını hedef alarak, anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve bunun sonucunda bebeklerin hayatlarını kaybetmesine yol açtıkları iddiaları gündeme geldi.

18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı

Soruşturmanın devamında, 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlığı yapıldı. Fezlekede, şüphelilerin bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlandığı ve sağlık sektöründeki usulsüzlüklerin ortaya konduğu belirtildi. Bu şüpheliler arasında, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in de yer aldığı görülüyor. Zengin hakkında, savcıya yönelik tehdit suçlamasıyla ceza talebinde bulunuldu.

Çete üyelerinin yaptığı usulsüzlükler

Soruşturma kapsamında, çete üyelerinin özel hastanelerle yaptığı anlaşmalar ve bebeklerin sevk edilme süreciyle ilgili detaylar da inceleniyor. Çete üyelerinin, hastaların ölümünden önce yapılan işlemler ve sevk süreçleriyle ilgili ciddi usulsüzlükler gerçekleştirdiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu usulsüzlüklerin arkasındaki yapıyı deşifre etmeye devam ediyor.