İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi, 200 gram ekmeğin fiyatının 15 lira olması yönünde karar aldı.

İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınlarda yapılan yüzde 20’lik zamla 200 gram ekmek 15 liraya yükselmişti. İzmir’deki fırıncılar da benzer fiyat artışı için harekete geçti.

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi İzmir’de 200 gram ekmeğin fiyatı 15 liraya yükselecek. 30 Temmuz’da yapılacak Meclis oturumunda ekmeğe zam talebi gündeme getirileceği öğrenildi.

Komite üyesi Hüseyin Sağır, ekmek fiyatına son zam yapılmasının 6 Ocak 2025’te olduğunu belirtti. O tarihten itibaren un ve diğer girdi maliyetlerinin katlanarak arttığını ifade etti. Üyelerden gelen zam talebinin, artan maliyetler nedeniyle değerlendirmeye alındığını aktardı.