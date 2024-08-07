İstanbulspor'un genç yeteneği Baran Alp Vardar'a üzücü bir haber geldi. 19 yaşındaki futbolcuya yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi kondu. Kulüpten yapılan açıklamada, Baran Alp Vardar'ın tedavi sürecine hemen başlandığı ve bu süreçte futbolcunun yanında olacakları belirtildi.

İstanbulspor'dan destek mesajı

İstanbulspor, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, "Biz hep seninle olacağız, canımız Baran Alp Vardar. Altyapımızdan yetişmiş ve A takımımızda görev almış Baran Alp Vardar'a yapılan tetkikler sonucu kanser teşhisi konmuş ve tedavi sürecine başlanmıştır. Daima seninle olacağız." ifadelerine yer verdi.

Baran Alp Vardar, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarında forma giymişti. Genç futbolcunun kariyerindeki bu zor dönem, hem takım arkadaşları hem de futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Baran Alp Vardar'ın tedavi süreci ve iyileşme durumu hakkında güncellemeler, kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.