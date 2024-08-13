ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerini içeren güncel bir liste yayımladı. Liste, şehirlerin yaşam kalitesi, altyapı, güvenlik ve diğer yaşam standartlarına göre yapılan değerlendirmeleri yansıtıyor. İstanbul, yüksek endeks puanı ile Türkiye’nin en yaşanabilir şehri olarak ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir sırasıyla ikinci ve üçüncü sırayı aldı. İşte Forbes’un belirlediği Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri ve genel endeks puanları:

Türkiye’nin en yaşanabilir 10 şehri:

İstanbul (68,9) Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, kültürel zenginliği, ekonomik canlılığı ve kapsamlı ulaşım ağı ile yaşam kalitesi açısından ön planda. Ankara (66,1) Başkent Ankara, kamu hizmetleri, eğitim olanakları ve yeşil alanları ile yüksek yaşam standartlarına sahip. İzmir (62,3) Ege Bölgesi’nin incisi İzmir, deniz kıyısı, sosyal yaşam olanakları ve sıcak iklimi ile tercih edilen şehirler arasında yer alıyor. Karşıyaka Belediyesi’nden minik şeflere özel mutfak kampı Tekirdağ (61,4) Marmara Bölgesi’nde bulunan Tekirdağ, sanayi ve tarımın birleşimi ile huzurlu bir yaşam sunuyor. Kocaeli (59,9) İstanbul’a yakınlığı ve gelişmiş sanayi altyapısıyla dikkat çeken Kocaeli, yaşanabilirlik endeksinde yüksek puan aldı. Antalya (59,1) Turistik cazibesi ve kıyı şeridi ile bilinen Antalya, yaşam kalitesi açısından yüksek puan aldı. Yalova (58,1) Sakin yaşamı ve doğal güzellikleri ile bilinen Yalova, yaşanabilirlik açısından üst sıralarda yer alıyor. Bursa (57,1) Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Bursa, aynı zamanda yeşil alanları ve yaşam standartları ile dikkat çekiyor. Eskişehir (56,8) Öğrenci şehri olarak bilinen Eskişehir, genç ve dinamik yapısı ile yaşam kalitesini artırıyor. Trabzon (53,4) Karadeniz Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Trabzon, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla yaşam kalitesini yüksek tutuyor.