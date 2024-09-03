İsviçre İstatistik Enstitüsü'nün (FSO) açıkladığı öncü verilere göre, İsviçre'de ağustos ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 1,1'e düştü. Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,3 seviyesindeydi ve bu ayki düşüş, ekonomistlerin tahminlerinden daha belirgin oldu. Bu gelişme, İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faiz indirimine gitme olasılığını güçlendiriyor.

Ağustos 2024 enflasyon verileri

Yıllık Enflasyon:

Temmuz 2024: %1,3

Ağustos 2024: %1,1

Aylık Enflasyon:

Değişiklik göstermedi.

Ağustos 2022'de ise enflasyon oranı yüzde 3,5'e kadar yükselmişti. Ulaşım, kalorifer yakıtı ve yurt dışı tatil maliyetlerinin azalması, artan kiralar ile giyim ve ayakkabı fiyatlarını dengeleyerek enflasyonu etkiledi.

Çekirdek enflasyon ve Merkez Bankası politikasına etkisi

Gıda ve enerji gibi değişken fiyatları hariç tutan çekirdek enflasyon ise yüzde 1,1 seviyesinde sabit kaldı. İsviçre Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede genellikle bu çekirdek verileri dikkate alıyor. Avrupa'nın en düşük enflasyon oranlarından birine sahip İsviçre'de, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon oranı yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

SNB, bu yıl iki kez faiz oranlarını düşürmüştü ve bu ayın sonunda bir indirim daha yapılması bekleniyor. Parasal genişleme konusunda diğer merkez bankalarından daha erken adım atan İsviçre Merkez Bankası'nın, enflasyon rakamlarındaki düşüşe bağlı olarak yeni bir faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor.

Ekonomik büyüme ve sektörel performans

İsviçre ekonomisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdü. Yıllık bazda ise büyüme oranı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. İmalat sektöründe, kimya ve ilaç endüstrisinin katkısıyla ortalamanın üzerinde bir büyüme kaydedildi. Ayrıca, uluslararası spor organizasyonlarından elde edilen lisans ücretleri ve televizyon gelirleri, ekonomik büyümeye katkı sağladı.