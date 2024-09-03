Ankara’da tatlı imalathanesinde çalışan İsmail Can Seçkin (26), iddiaya göre iş yerinde dört metrelik merdivenden baklava arabasıyla düşerek ağır yaralandı. Sigorta girişi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı iddia edilen İsmail Can Seçkin, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken anne Emine Alaca (45) oğlunun sekiz yıldan beri aynı işyerinde çalıştığını söyleyerek, “Benim çocuğumu bekletmişler. Kaç dakika, kaç saat sigortasının gerçekleşmesi için orada bekledi. Bunların araştırılmasını istiyorum” dedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki tatlı imalathanesinde 19 Ağustos'ta tatlı ustası İsmail Can Seçkin, iddiaya göre işyerinde baklava arabası ile dört metrelik merdivenden düşerek ağır yaralandı.

İsmail Can Seçkin'in, kazanın ardından sigorta girişi yapılana kadar iş yerinde bekletildiği, sigortası yapıldıktan sonra ambulans çağrılıp, hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Seçkin, şu anda Bilkent Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Seçkin'in sigorta girişinin e-Devlet kayıtlarında da kaza tarihi olan 19 Ağustos'ta yapıldığı görüldü. Kayıtlarda, Seçkin'in iki yıllık periyotlarla sigorta çıkışı yapıldığı, en son sigorta çıkışının ise geçen mart ayında yapıldığı görüldü.

“Yaşasa bile yüzde 95 felçli kalacak”

İsmail Can Seçkin’in annesi Emine Alaca (45) ise oğlunun sekiz yıldan beri aynı iş yerinde çalıştığını söyleyerek, “Benim çocuğumu bekletmişler. Kaç dakika, kaç saat sigortasının gerçekleşmesi için orada bekledi. Bunların araştırılmasını istiyorum. Bunun peşini bırakmayacağım. Nereye gerekiyorsa oraya gideceğim. Benim çocuğumun hayatı bu kadar ucuz değil. Oğlum şu an entübe hâlinde, yaşaması çok zor. Yaşasa bile yüzde 95 felçli kalacak. Sigorta konusunda daha önce sorun yaşamışlardı. Sigortasını girdi-çıktı yapıyorlardı sürekli. Zaten kayıtlarda belli, herhangi bir sosyal hakka sahip olmasın, tazminat hakkına sahip olmasın diye bunu yapıyorlardı” diye konuştu.

“Şikâyette bulunduk”

Halil İbrahim Seçkin (29), kardeşinin sigorta girişinin iş kazası meydana geldikten hemen sonra yapıldığını ileri sürerek, “Kardeşim 19 Ağustos tarihinde çalıştığı iş yerinden düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılıyor. Hastanede bütün işlemler yapıldıktan, olay kurgulandıktan sonra bana haber veriliyor. Doktor 'Kardeşinin kafasında kırıklar arkaya kadar devam ediyor. Burnu kırık ve kafasının arkasından büyük bir darbe almış' dedi. Öncelikle biz olayın şokuyla tabii ki bir şey anlayamadık, kardeşimin acısından. Düşme sonucu hem önden hem arkadan nasıl aynı anda darbe aldığını anlayamadık. Biz bunun bir düşme değil de darbe aldığını düşünüyoruz. Darbe alınca da düşüp kafasını vurduğunu düşünüyoruz. Sorumlular hakkında şikâyette bulunduk” dedi.

İş yeri yetkilisi ise olayın merdivenden düşme şeklinde gerçekleştiğini, hastaneye kaldırılmasında da bir gecikme yaşanmadığını ileri sürerek, “Çalışanlar İsmail'in baklava arabasını devirdiğini, merdivenden düştüğünü söyledi. Biz gittiğimizde merdivenin dibinde yatıyordu. Baklava arabasını üzerinden kaldırmış çalışanlar, sonra yardım çağırmışlar. Kötü düşmüş, ben ilk yardım yaptım, sonra ambulans geldi zaten. Darp falan yok, çocukluktan beri yanımızda çalışıyor” dedi.

İş yeri yetkilisi, İsmail Can Seçkin'in sigortasız çalıştırıldığı ile ilgili bilgisinin olmadığını, konunun yargıda olduğunu söyledi.