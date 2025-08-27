İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İtalyan Donanması’na ait ITS Trieste Gemi Komutanı Albay Francesco Marzi ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Makamında gerçekleşen ziyarette, Albay Marzi gemi ve yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Marzi, harp okulu öğrencileri için Akdeniz’de çeşitli eğitim programları gerçekleştirdiklerini belirtti. Daha önce turistik amaçlı kruvaziyer gemisiyle İzmir’e geldiğini dile getiren Marzi, İstanbul ve Aksaz deniz üslerini ziyaret ettiğini, ancak İzmir Limanı’na ilk kez uğradıklarını kaydetti.

Ziyaret süresince ITS Trieste mürettebatının Efes ve Pamukkale gezilerinin planlandığı, üç gün boyunca İzmir’in kültürel ve tarihi değerlerini deneyimleyecekleri ifade edildi. Başkan Tugay ise nazik ziyaretleri ve İzmir’e gösterdikleri ilgi için heyete teşekkür etti, memnuniyetini dile getirdi.