İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, hem 10. yılını hem de yeni eğitim-öğretim yılını büyük bir törenle kutladı. Törene Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, İTÜ GVO İzmir Kurucusu Nedim Sandalcı ve Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam’ın yanı sıra okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başarı ve topluma katkı vurgusu

Kaymakam Kudret Kurnaz törende yaptığı konuşmada, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları’nın eğitimdeki başarılarına dikkat çekti. Okulun topluma olan katkılarını vurgulayan Kurnaz, öğrenciler ve velilere hitap ederek başarılı bir eğitim yılı diledi.

Esra Sandalcı Adam’dan gurur dolu konuşma

İTÜ GVO İzmir Kurucu Temsilcisi Esra Sandalcı Adam ise yaptığı konuşmada, okulun 10 yıl boyunca elde ettiği başarıları dile getirdi. "On yıl önce çıktığımız bu yolda, her birimizin katkılarıyla büyük bir başarı elde ettik. Okulumuz, bölgenin eğitimdeki öncüsü haline geldi." dedi. Sandalcı Adam, yeni eğitim-öğretim yılının da başarılarla dolu olmasını diledi.

İTÜ’nün gücüyle geleceğe yürüyüş

Eğitim felsefesi bilimsel yaklaşım, sürdürülebilirlik, inovasyon ve çok yönlülüğe dayanan İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları, 251 yıllık köklü İTÜ’nün gücünü arkasına alarak İzmir’de eğitimde öncü olmayı sürdürüyor. Tören, İzmir’in kurtuluş yıl dönümüyle birleşen kutlamalar ve İzmir Marşı eşliğinde coşkuyla sona erdi.

Gelecek vaat eden başarılarla dolu bir yıl

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, Cumhuriyet değerlerini yaşatan ve yücelten bir eğitim anlayışıyla yola devam eden İTÜ GVO İzmir Okulları, bu yıl da başarı çıtasını yükseltmeye kararlı.