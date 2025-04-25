İYİ Parti, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde Ankara'da kongre havasında büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Ülkücü kanattan sürpriz isimler katılacak.

İYİ Parti, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde büyük bir etkinlik düzenleyecek

İYİ Parti, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da kongre havasında büyük bir etkinlik yapmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte partiye, ülkücü kanattan sürpriz isimlerin katılacağı iddia ediliyor.

İYİ Parti'nin yükselişi 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı yenilginin ardından gerileme dönemi geçiren İYİ Parti, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından önemli bir ivme kazandı. Partinin üye bazında büyümesi ve anketlerdeki artış, Dervişoğlu'nun liderliğinin getirdiği olumlu değişiklikler olarak değerlendiriliyor.

İmralı süreci ve Dervişoğlu'nun net tutumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ve ardından başlayan İmralı süreci, İYİ Parti'nin bu sürece karşı koyduğu net tutumla birlikte yükselişin gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkücü ve MHP kökenli seçmenlerin İYİ Parti'ye yöneldiği parti kaynakları tarafından dile getiriliyor.

3 Mayıs'taki etkinliğe sürpriz katılımlar bekleniyor

Dervişoğlu'nun genel başkanlık görevini üstlendiği birinci yıldönümünde gerçekleştirilecek bu etkinlik, aynı zamanda bir değerlendirme toplantısı niteliği taşıyor. Etkinlikte Müsavat Dervişoğlu'nun konuşma yapacağı, bu konuşmanın büyük bir titizlikle hazırlandığı belirtiliyor. Etkinliğe, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski genel başkanları Alişan Satılmış, Atila Kaya ve Suat Başaran'ın katılacağı ve bu isimlere parti rozeti takılacağı iddiaları kulislerde yer alıyor. Ayrıca, partiye kitlesel katılımların da olacağı ve etkinliğin ayrıntılarının ilerleyen günlerde netleşeceği ifade ediliyor.

Dervişoğlu'nun yurt gezileri devam ediyor

Müsavat Dervişoğlu, yurt gezilerine devam ederek, bugün Trabzon'da olacak. Yarın Rize'de program düzenleyecek olan Dervişoğlu, pazar günü ise Ordu'da olacak.