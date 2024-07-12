İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partide yaşanan istifalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Partimiz, günün şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa, bu istifalardan olumsuz etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor” dedi.

Isparta'da partililerle bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. İYİ Parti il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, partililerle bir araya geldi. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketinde olduklarını belirten Dervişoğlu, Demirel'in anıt mezarını ziyaret edeceklerini söyledi. Demirel'in kalkınmış, büyük, demokrat, hür müreffeh Türkiye'nin mimarlarından biri olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, onun mirasının takipçisi olmanın görev ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Demokrasi ve kalkınma vurgusu

Dervişoğlu, İYİ Parti olarak Demirel gibi siyasi şahsiyetlerin ayak izlerini takip ettiklerini dile getirerek, "Demokrasinin erdeminin, kazanımlarının peşinde koşmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin çok önemli problemleri var, bu problemlerin müsebbiplerini vatandaşa şikayet etmek için Anadolu'yu karış karış dolaşacağız" dedi.

"Türkiye umutsuz değildir"

Dervişoğlu, Türkiye'nin çaresiz olmadığını belirterek, "Türkiye umutsuz değildir, bugün iş başında bulunan iktidara mecbur ve mahkum değildir. Herkes rahat ve müsterih olsun. Biz varız, iyiler var, iyilerin teşekkül ettirdiği tarihi sorumlulukları yüklenmiş kadrolarımız var. Bu kadrolarla Türkiye'yi bu karanlık günlerden kurtarıp yarının aydınlık ufuklarıyla buluşturmak üzere mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İstifalar hakkında açıklama

Bir gazetecinin, anketlere göre İYİ Parti'nin oyunun düştüğü iddiaları ve partideki istifalar hakkındaki sorusunu yanıtlayan Dervişoğlu, "Bugün ciddiye alınan kamuoyu araştırmalarında, İYİ Parti'nin oyları bizim görevi teslim aldığımız güne bakarsanız 3 misli artmış durumda. İYİ Parti içinde bir takım istifalar var, doğru. Bu istifalar keşke olmasaydı diyorum ama istifa tek taraflı bir karardır. Partimiz eğer günü şartları içinde yükselmeye devam ediyorsa demek ki bu istifalardan olumsuz bir şekilde etkilenmediğimiz sonucu çıkıyor. Bir kısım insan çantalarını alıp gidebilir. Bize insanların çantaları değil, gönülleri lazım. Gönlü bizde olanlarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Isparta ve Afyonkarahisar ziyaretleri

Dervişoğlu, temaslarına Isparta'nın Yalvaç ve Gelendost ilçelerinde devam edeceklerini, ardından Afyonkarahisar'a geçeceklerini belirtti. "Partimizin düzenlemiş olduğu bir kamp programı var. O programı da icra ettikten sonra yeniden Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görevimizin başına döneceğiz. Milletvekili arkadaşlarımızla milletimize verdiğimiz sözü tutacağız ve Anadolu yollarında olacağız" ifadelerini kullandı.