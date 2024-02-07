İYİ Parti İzmir Büyükşehir Adayı Ümit Özlale, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saha çalışmaları kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özlale, geçtiğimiz günlerde ORC’nin İzmir Yerel Yönetimler Araştırması kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarına ilişkin anketi değerlendirdi. Özlale, araştırma firmasının Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı anketlere dikkat çekerek “O anket şirketi genel seçim öncesinde Kemal Bey’i yüzde 56, Tayyip Bey’i de yüzde 44 gösteriyordu. İşte ORC, ORC’liğini yapmaya devam ediyor” dedi.



"DAHA FAZLA ADAY İZMİR'İN MENFAATİNE"

Seçim çalışmalarının çok iyi gittiğini ve kendisinin kazanacağını belirten Özlale, İzmir’de Yeniden Refah Partisi ve DEM Partisi’nin aday çıkaracak olmasına ilişkin ise Özlale, “Bolluk bereket siyasi rekabet demek. Benim ortaya çıkış hedeflerimden biri şuydu; bütün İzmir’i AK Parti ve CHP arasındaki siyasi çekişmeye kurban etmemek ve İzmirli seçmene iki parti dışında da alternatif olduğunu göstermekti. Ben daha fazla adayın İzmir’in daha menfaatine olacağını düşünüyorum. Nasıl ki ekonomide rekabet her zaman için müşteriye yarıyor. Bence siyasette de rekabet her zaman seçmene yarayacaktır. O bakımdan ben bütün partilerin aday çıkarmasının doğru olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"SÜPRİZ İSİMLER DUYACAKSINIZ"

CHP'nin aday göstermediği mevcut belediye başkanlarının transferi için görüşmeler yaptıklarını belirten Özlale, “CHP’den transfer isimler var. Sürpriz isimler duyacaksınız. CHP’den görüştüğümüz isim sayısı çok değil" dedi. Özlale, CHP'nin yeniden aday göstermediği Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’la transfer görüşmeleri olup olmadığı sorusuna ise “Hayır görüşmüyoruz” yanıtını verdi.