Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren İYİ Parti’nin eski genel başkanı Meral Akşener’in “Devlette göreve hazırım” dediği iddia edildi.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 40 dakika süren görüşmenin içeriği paylaşılmazken, Akşener'in bu görüşmede Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı teklifi aldığı da gündeme geldi.

İYİ Parti milletvekili Burak Akburak, iddiaya göre Sözcü TV’ye Akşener’in yeni bir parti kurmayacağını, Akşener’in devlet için göreve hazır olduğunu açıkladı. Sözcü’nün haberinde şu satırlar yer aldı:

- Akşener yeni bir parti kurmayacak.

- Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz.

- Görüşmeyi Erdoğan istedi. Görüşme zamanı bir gün önce belli oldu.

- Saç rengi başka olacaktı, bu beğenildi.

- Akşener, Bahçeli ile görüşmeyecek.

- Akşener'i bundan sonra sık sık göreceğiz.

“İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacak”

İYİ Partili Koray Aydın, Akşener'in yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini tepki gösterdi. Aydın, görüşmenin içeriğinin açıklanmamasının “iktidarla anlaşma algısının kabulü” anlamına geleceğini belirterek “Şayet görüşme içeriği hiçbir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise ‘Saray’a yanaşma veya iktidarla anlaşma’ algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır. Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür” diye konuştu.

“Akşener görüşmeyi izah etmek zorunda”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise Akşener’e, görüşmenin içeriğini kamuoyu ile paylaşması yönünde çağrı yaptı. Akşener’in görüşmeyi izah etmek zorunda olduğunu dile getiren Poyraz, Erdoğan arasında cumhurbaşkanlığı yardımcılığı konusunda görüşüldüğü iddiasına yönelik şöyle dedi: “Bu konuya ilişkin, önünü arkasını bilmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz görüşmenin bu iddiaları bizim için yok hükmündedir.”

Bir televizyon programında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ziyaret öncesi Akşener’le görüştüğünü söyledi. Dervişoğlu, “Devlet ve siyaset hayatında önemli görevler deruhte etmiş insanların bu ziyaretleri yapmaları kadar doğal bir şey yok” dedi.

“Böyle bir açıklamam olmadı”

İYİ Parti milletvekili Akburak, kendisine dayandırılarak yapılan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve söz konusu açıklamaları yapmadığını söyledi. Akburak şu ifadeleri kullandı:

“Bazı haber sitelerinde ‘Akşener devlette göreve hazır’, ‘Dervişoğlu’na kızgın’ diye beyanat verdiğim söylenmiştir. Böyle bir açıklamam olmamıştır. Sözcütv’ye telefonla canlı bağlanıp aktardım. Kamuoyunun dikkatine sunarım.”