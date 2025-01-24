İyi̇ Parti'de Istifalar Zinciri! İlçe Başkanı Ve 38 Kişi Mhp'ye Katıldı

İYİ Parti’de yaşanan istifalar zinciri devam ediyor. Son olarak, Adıyaman’ın Gerger ilçesindeki İYİ Parti İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partisinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı.

Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik, MHP'ye katıldı

İYİ Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte partisinden ayrılarak MHP’ye katıldı. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Çelik ve diğer yeni katılan üyelerin rozetlerini takarak onları partiye kabul etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı'ndan açıklamalar

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yapılan açıklamalarda, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin terörsüz Türkiye çağrısına destek verdiklerini belirtti. Önat, "Gerger İYİ Parti İlçe Başkanı Aziz Çelik, partimiz ve genel başkanımıza destek olmak amacıyla görevinden istifa etti. Teröristlerin ya silahlarını teslim edeceğini ya da toprağa gömüleceğini belirtiyoruz. Türkiye'nin bu terör belasından kurtulacağına inanıyoruz. Aziz Çelik ve ekibine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İYİ Parti'den diğer istifalar

Geçtiğimiz hafta Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesi, İYİ Parti’nin içinde yaşanan ayrılıkların bir diğer örneğiydi. Parti içindeki bu ayrılıklar, seçim yenilgisinin ardından daha da hız kazandı.