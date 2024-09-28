İYİ Parti Manisa İl Başkanı Av. Ali Zafer İksir, Kula İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen İlçe Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıya, Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz’ın yanı sıra çevre ilçelerin başkanları da iştirak etti.

Toplantıda, partinin bölgedeki faaliyetleri, yerel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı bir istişare yapıldı. Av. İksir, katılımcı ilçe başkanlarıyla fikir alışverişinde bulunarak, partinin Manisa’daki stratejilerini değerlendirdi.

Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, toplantının verimli geçtiğini belirterek, “İYİ Parti, Manisa genelinde güçlenerek yoluna devam edecektir,” dedi. İl Başkanı Av. İksir ise, toplantı sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Hedefimiz, Manisa’da partimizi daha da ileri taşımak ve halkımızın sorunlarına çözüm üretmektir,” şeklinde konuştu.