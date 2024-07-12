Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, dizi ve filmlere uzun bir ara vermişti. Tüm vaktini kızlarına ayıran Kobal, yeniden bir filmle setlere dönüş yapacak.

Çekimler 1 ay sonra

Geçtiğimiz haftalarda "Karşılaşmalar" dizisinde konuk oyuncu olan Kobal, 7 yıllık aranın ardından bir film projesine imza attı. Güzel oyuncu, "Her Şeyin Başı Merkür" isimli filmde, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki kitabından yola çıkılarak çekilecek.

Yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Balıbey yazıyor. Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturacak. Öte yandan, Sinem Kobal'ın partneri için de görüşmeler devam ediyor.