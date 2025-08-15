İzmir Büyükşehir Belediye meclisi Ağustos ayı üçüncü meclis birleşimi bugün Kültürpark’ta meclis salonunda İZBB meclis Başkanı Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti. Başkanlık makamınca gündeme gelen önergeler ilgili komisyonlara sevk edilirken komisyondan gelen raporlar değerlendirildi. Artan maliyetler sebebiyle toplu ulaşıma zam yapılması planlanan yüzde 20 zam maddesi ise mecliste oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle İzmir’de bundan sonra, toplu ulaşıma yüzde 20 zam gelmesiyle beraber tam ulaşım ücreti 30 TL oldu. İZBAN’da ise, “Halk Taşıt” ve “90 dakika ücretsiz aktarma hakkı vardır” ibareleri İZBAN tarifesinden kaldırılacak. Ayrıca İZBAN ücretlendirme sistemi, “İzmirim Kart” uygulamasından da çıkarılacak. İlgili madde İZBB meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.



İlgili madde ise şöyle:

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş tarafından toplu ulaşım hizmetini teşvik eden, kent halkına sunulan Elektronik Ücret Toplama Sisteminde uygulanan ayrıcalıklardan (İzmirim Kart, 90 Dk. Ücretsiz Aktarma, Halk Taşıt) ayrışma isteği kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu taşımacılık hizmeti veren ve Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS)'ne dahil olan toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesine ilişkin alınan 11/04/2025 tarihli ve 2025/301 no'lu UKOME Genel Kurul Kararının "(I) Fiyat Tarifesi (Banliyö)" başlıklı tarifesinde yer alan "Halk Taşıt uygulaması geçerlidir ve 90 Dakika Aktarma Hakkı vardır: " ibarelerinin kaldırılması ve ayrıca İZBAN ücretlendirme sisteminin "İzmirim Kart" uygulamasından çıkartılması hususlarına yönelik önerge ekinde gerekçeleri ile birlikte yer alan fiyat tarifesi düzenleme talebinin ovçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe - Hukuk Komisyonları Raporu. (Ulaşım Dai.Bşk.E.2633047)