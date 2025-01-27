İZBAN A.Ş., yolculuk konforu ve güvenliğini artırmak amacıyla Halkapınar-Salhane arasında makas değişim ve yenileme çalışmaları yapılacağını duyurdu. Çalışmalar, 27 Ocak Pazartesi, 30 Ocak Perşembe ve 3 Şubat Pazartesi günlerinde gece saatlerinde gerçekleştirilecek.

Tek hat işletim uygulaması

TCDD tarafından gerçekleştirilecek makas yenileme işlemleri, belirtilen tarihlerde 22.30-05.30 saatleri arasında Halkapınar-Turan arasında tek hat işletim yapılmasını gerektirecek. Bu süreçte, seferlerde gecikmeler yaşanabileceği için yolcuların seyahat planlarını buna göre düzenlemeleri istendi.

İZBAN’dan yolculara uyarı

İZBAN tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yolculuk konforu ve güvenliği için TCDD tarafından 27 Ocak Pazartesi, 30 Ocak Perşembe ve 3 Şubat 2025 Pazartesi günlerinde Halkapınar-Salhane arasında makas değişim ve yenileme işlemi yapılacaktır. Bu tarihlerde 22.30 - 05.30 saatleri arasında Halkapınar-Turan arası tek hat işletim gerçekleşecektir. Lütfen seyahatinizi muhtemel gecikmeleri dikkate alarak planlayınız.”

Makas yenileme çalışmaları sırasında gecikmelerden etkilenmek istemeyen yolcular için alternatif toplu taşıma araçları kullanmaları öneriliyor. İlgili hat üzerinde seferlerini sürdüren otobüs ve minibüs hatları bu süreçte yoğunluk kazanabilir.