İZBAN, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı şerefine 30 Ağustos’ta düzenleyeceği iki ek seferle ziyaretçilere gece geç saatlere kadar ulaşım imkanı sunacak. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi’nden yapılan açıklamaya göre, bu özel seferler her gece saat 01.35’te Alsancak İstasyonu'ndan hareket edecek ve her iki yönde gerçekleştirilecek.

Ulaşım ağı ve aktarmalar

Ek seferler, kuzeyde Menemen ve güneyde Cumaovası istasyonlarında son bulacak. Ayrıca, İzmir Metro ile Halkapınar ve Hilal istasyonlarında aktarma yapılarak, fuar ziyaretçileri diğer ulaşım seçeneklerine erişim sağlayabilecek.