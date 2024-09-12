İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir araya geldi. Görüşmede İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin ele alındığı belirtildi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kurum, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini kaydetti.

Görüşmede can çekişen İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantının sonuçlarını ele aldıklarını belirten Kurum, "Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken, atılması gereken adımların da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.