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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından Osmanlı Devleti'ne ve son padişahı Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına bir tepki de İZBB Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) grubundan geldi. İZBB Meclisi kasım ayı toplantısı beşinci birleşimi öncesi meclis salonu önünde toplanan CHP’li meclis üyeleri basın açıklamasında bulundu.



"SORUŞTURMANIN HEDEFİ NE TUNÇ SOYER, NE CHP"



Basın açıklaması metnini okuyan İZBB Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliği Hitabe’de yer alan sözlerini hatırlattı. Aydın, "Büyük Atatürk diyor ki, ‘Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.’ Böyle diyor Büyük Atatürk. Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir’in 100’üncü kurtuluş gününde, 9 Eylül 2022’de Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini tekrar eden İZBB Başkanı Tunç Soyer hakkında soruşturma açıldı. Neymiş, bu sözler kişinin hatırasına hakaretmiş. Neymiş, bu sözler halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyormuş. Biz bu soruşturmanın hedefinin ne olduğunu biliyoruz. Bu soruşturmanın hedefi ne Tunç Soyer’dir ne CHP’dir ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu soruşturmanın hedefi doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kuruluşuyla ortaya koyduğu temel ilke ve değerlerdir. Hesaplaşmaya çalıştıkları kişi Mustafa Kemal Atatürk’tür" dedi.

"SORUŞTURMA CESARETİ GÖSTERENLERİN ARKASINDA KİM VAR"

Aydın açıklamanın devamında ise "CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu bu durumun farkında olarak her zaman siyasi tavrını net olarak ortaya koyacaktır. Cumhuriyetle, milli mücadele ile kavgalı olanlara kendilerince bir tarih yazmaya çalışanlara bu ülkenin en değerli evladı olan Büyük Atatürk’e laf söylemeye cesaret edemeyince onun sözlerini tekrar eden Tunç Soyer’e soruşturma açanlara tek sözümüz var: Başaramayacaksınız! İzmir halkı ve onun seçilmiş meclis üyeleri olarak bizler size izin vermeyeceğiz. Büyük Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyen ve onun sözlerini tekrar eden Tunç Soyer, bu yolda yalnız yürümüyor. Onun yanında vatansever ve Atatürk’e gönülden bağlı İzmir halkı var; İZBB Meclis grubu, CHP örgütü var. Soruyoruz, bu soruşturmaya izin verenlere ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ideolojilerini soruşturma cesareti gösterenlerin arkasında kim var?" ifadelerini kullandı.