İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu projesi kapsamında tünel açma makinelerinin (TBM) çalışmaları sırasında Eşrefpaşa’daki bazı binalarda çatlaklar oluştuğu iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Belediye, bölgede yapılan incelemelerde yapısal bir risk tespit edilmediğini ve çatlakların sıva kaynaklı olduğunu belirtti.

TBM çalışmaları hızla devam ediyor

Belediye açıklamasında, Üçyol-Buca hattı yapımında dört farklı TBM ile tünel açma çalışmalarının hızla sürdüğü belirtilerek, şu ana kadar 4 kilometreden fazla tünelin sorunsuzca tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, “TBM’lerin, Konak Atilla Mahallesi’nden geçişi sırasında zeminde lokal oturmalar yaşandı. Bu durum, zemindeki volkanik andezit kayalar arasında bulunan ayrışmış bölgelerde meydana geldi ve bazı binalarda oturma çatlaklarına neden oldu” denildi.

Yapısal risk bulunmuyor

Belediye, halktan gelen ihbarlar doğrultusunda uzman ekiplerin incelemelerde bulunduğunu ve binalarda yapısal taşıyıcı sistemlerde (kolon-kiriş) herhangi bir sorun tespit edilmediğini açıkladı. Meydana gelen sıva ayrışmaları temizlenerek gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Gerekli önlemler alındı

Belediye, TBM’lerin geçişi sırasında olası riskler nedeniyle bina sakinlerinin geçici olarak başka yerlerde konaklamalarının sağlandığını ve zemin hareketlerinin sürekli olarak profesyonel ekiplerce izlendiğini vurguladı. TBM’lerin bölgeden geçişinin tamamlanmasının ardından hasarlı binalarda tadilat çalışmalarının derhal başlayacağı açıklandı.