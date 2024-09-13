İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli yurttaşları denizle buluşturmak amacıyla düzenlenen ücretsiz gemi turları, 3 Eylül’de yapılan son seferle tamamlandı. 25 Haziran’da başlayan turlara, bu sezon toplam 11 seferde bin 691 kişi katıldı. Geçen yıl 9 sefer düzenlenmiş ve bin 179 kişi katılmıştı, bu yıl yolcu sayısında yüzde 50’ye yakın artış yaşandı.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile gerçekleştirilen yaz seferlerinde, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri salı günleri Mordoğan ve Foça’ya ücretsiz götürüldü. Konak’tan kalkan gemi, Karşıyaka İskelesi’ne uğrayarak Mordoğan’a, ardından Foça’ya hareket etti. Günü Mordoğan ve Foça’da geçiren katılımcılar, akşam saatlerinde aynı güzergah üzerinden geri döndüler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelsiz bir yaşam hedefi doğrultusunda bu tür projelere devam edecek.