İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan fener alayı yürüyüşünde kortej, İzmir Marşı ve sloganlarla kenti coşkuyla doldurdu.

Sabah başlayan kutlamalar

Kutlamalar sabah saatlerinde Türk ordusunun 9 Eylül 1922’de İzmir’e giriş güzergahında yapılan Zafer Yürüyüşüyle başladı. Gün boyu süren resmi törenler, süvari gösterileri, Türk Yıldızları ve Solo Türk’ün uçuşlarıyla devam etti.

Fener alayıyla doruğa çıktı

Saat 20.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan İzmirliler, ellerinde bayraklarla Kültürpark Lozan Kapısı’na doğru yürüdü. 350 metrelik Türk bayrağının taşındığı kortejde İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı söylendi. Katılamayan vatandaşlar da balkonlardan bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Şehitlerin anısına sessiz kortej

Balçova’daki saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın anısına bu yıl fener alayına bando eşlik etmedi. Yürüyüş, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla ilerledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca konser ve eğlence etkinliklerini iptal etti.