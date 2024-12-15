İzmir'de 15 Aralık Pazar günü 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BALÇOVA / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3255156
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı ( Güldeste Sk. Güldeste )
BAYRAKLI / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3255132
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet ( Haydar Aliyev Cd. 1586/4. Sk. 1593/1. Sk. 2131/12. Sk. 2131/18. Sk. Haydar Aliyev )
Mansuroğlu ( 286. Sk. 288/5. Sk. 288/6. Sk. 288/7. Sk. 288/8. Sk. 288/9. Sk. )
Planlandı
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255138
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu ( Ankara )
KARABURUN / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3255217
KARABURUN / İZMİR
İskele ( 2253 DENİZ İnci Sk. Okul Sk. Kubilay Sk. Halil Altın Cd. Deniz 2. Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2247 2250 2256 )
Merkez ( Karaburun )
KEMALPAŞA / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3252126
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy ( Harıldak 2. Öteyaka Sk. 1. Öteyaka Kümeevleri HARILDAK KÜMEEVLERİ 1 ÖTEYAKA KÜMEEVLER 502 1.Öteyaka Kümeevler Öteyaka-2 Küme Yolu Harıldak Kümesi )
Sütçüler
Örnekköy
Sekiz Eylül ( Küplücealtı )
Yukarıkızılca Merkez
Planlandı
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 13:00
Kesinti ID : 3254818
KEMALPAŞA / İZMİR
Çambel ( ÇAMBEL MAH. YOLU çambel mahalle yolu Çambel Köyü İç Yolu )
KİRAZ / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3255128
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( ELMADERESİ OVACIK Akalan AKALAN )
Uzunköy
NARLIDERE / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3255156
NARLIDERE / İZMİR
Sahilevleri ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Güldeste Ökmen Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3255130
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
Planlandı
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3255134
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kemer ( KEMER PARNALI )
Yılanlı
Hacıhasan ( ÇOBAN ÇEŞMESİ HACI HASAN birgi deresi küme evleri )
Planlandı
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3255140
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla ( Çamyayla Köyü LÜBBEY Çamyayla Köyü İç Yolu )
Bebekler ( Bebekler Köyü İç Yolu Bebekler Köyü )
Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu )
Demircili
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )
Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri )
Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )
Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )
TORBALI / İZMİR
15Aralık 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3255167
TORBALI / İZMİR
Çapak ( Efes Cd. 2594. Sk. 2570. Sk. )