İzmir'de 15 Aralık Pazar günü 8 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

BALÇOVA / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3255156

BALÇOVA / İZMİR

İnciraltı ( Güldeste Sk. Güldeste )

BAYRAKLI / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Kesinti ID : 3255132

BAYRAKLI / İZMİR

Adalet ( Haydar Aliyev Cd. 1586/4. Sk. 1593/1. Sk. 2131/12. Sk. 2131/18. Sk. Haydar Aliyev )

Mansuroğlu ( 286. Sk. 288/5. Sk. 288/6. Sk. 288/7. Sk. 288/8. Sk. 288/9. Sk. )

Planlandı

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255138

BAYRAKLI / İZMİR

Mansuroğlu ( Ankara )

KARABURUN / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3255217

KARABURUN / İZMİR

İskele ( 2253 DENİZ İnci Sk. Okul Sk. Kubilay Sk. Halil Altın Cd. Deniz 2. Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2247 2250 2256 )

Merkez ( Karaburun )

KEMALPAŞA / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kesinti ID : 3252126

KEMALPAŞA / İZMİR

Mehmet Akif Ersoy ( Harıldak 2. Öteyaka Sk. 1. Öteyaka Kümeevleri HARILDAK KÜMEEVLERİ 1 ÖTEYAKA KÜMEEVLER 502 1.Öteyaka Kümeevler Öteyaka-2 Küme Yolu Harıldak Kümesi )

Sütçüler

Örnekköy

Sekiz Eylül ( Küplücealtı )

Buca iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçiyor Buca iklim değişikliğiyle mücadele için harekete geçiyor

Yukarıkızılca Merkez

Planlandı

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:30 - 13:00

Kesinti ID : 3254818

KEMALPAŞA / İZMİR

Çambel ( ÇAMBEL MAH. YOLU çambel mahalle yolu Çambel Köyü İç Yolu )

KİRAZ / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:30 - 16:00

Kesinti ID : 3255128

KİRAZ / İZMİR

Ovacık ( ELMADERESİ OVACIK Akalan AKALAN )

Uzunköy

NARLIDERE / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 12:00

Kesinti ID : 3255156

NARLIDERE / İZMİR

Sahilevleri ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Güldeste Ökmen Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3255130

ÖDEMİŞ / İZMİR

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )

Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )

Planlandı

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 18:00

Kesinti ID : 3255134

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kemer ( KEMER PARNALI )

Yılanlı

Hacıhasan ( ÇOBAN ÇEŞMESİ HACI HASAN birgi deresi küme evleri )

Planlandı

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3255140

ÖDEMİŞ / İZMİR

Çamyayla ( Çamyayla Köyü LÜBBEY Çamyayla Köyü İç Yolu )

Bebekler ( Bebekler Köyü İç Yolu Bebekler Köyü )

Dereuzunyer ( Dereuzunyer Yolu Dereuzunyer Köyü İç Yolu )

Demircili

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu KOCAMEZARLIK )

Karadoğan ( karadoğan küme evler Karadoğan Köyü İç Yolu KARADOĞAN KÜME EVLER karadoğan küme evleri )

Ortaköy ( ortaköyy Ortaköy Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Tosunlar ( Tosunlar Köyü İç Yolu başova )

Üzümlü ( ÜZÜMLÜ KÜME EVLER Üzümlü Köyü Üzümlü Köyü İç Yolu KÖY İÇİ )

TORBALI / İZMİR

15Aralık 2024

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 14:00

Kesinti ID : 3255167

TORBALI / İZMİR

Çapak ( Efes Cd. 2594. Sk. 2570. Sk. )

Kaynak: HABER MERKEZİ