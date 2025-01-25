İzmir'de 26 Ocak Pazar günü 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:30
Kesinti ID : 3283842
BAYINDIR / İZMİR
Sadıkpaşa ( Pınarbaşı Kocabaşaltı Kocabaş Küme Evleri Ambar Pınarı Küme Evleri KIRKAĞAÇLI )
Karahalilli
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288086
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 7419. Sk. 7419/11. Sk. 7419/12. Sk. Kemalpaşa Cd. )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 10:30
Kesinti ID : 3288255
BORNOVA / İZMİR
Laka ( Lale Sk. Laka Cd. Karanfil Sk. Karanfil Gül Sk. Gül Zambak Sk. Zambak Papatya Sk. Papatya Orkide Sk. Orkide Nergis Sk. Nergis Menekşe Lale )
Atatürk ( 906/2. Sk. 906/1. Sk. 874. Sk. 873. Sk. 872. Sk. 870. Sk. 869. Sk. 859 920 907/2 941 915 945/2 945/3 Ziya Gökalp Cd. Türkay Cd. Süleymaniye Cd. Otopark 958. Sk. 956. Sk. 955. Sk. 953. Sk. 952. Sk. 951/4. Sk. 951/3. Sk. 951/2. Sk. 951/1. Sk. 951. Sk. 950. Sk. 949. Sk. 948. Sk. 947. Sk. 946. Sk. 945/1. Sk. 945. Sk. 944/1. Sk. 944. Sk. 943/2. Sk. 943. Sk. 940. Sk. 939. Sk. 938. Sk. 937. Sk. 936. Sk. 935. Sk. 934. Sk. 931. Sk. 930. Sk. 929. Sk. 928. Sk. 925. Sk. 921. Sk. 919/3. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 918. Sk. 915/2. Sk. 915/1. Sk. 914. Sk. 913. Sk. 912/1. Sk. 912. Sk. 909/1. Sk. 909. Sk. 907/1. Sk. 907. Sk. 906/3. Sk. )
İnönü ( Özdar Cd. Turgut Reis Cd. Hürriyet Cd. Hürriyet Barbaros Cd. 982. Sk. 981. Sk. 980. Sk. 979. Sk. 978. Sk. 977. Sk. 976. Sk. 970. Sk. 969. Sk. 968. Sk. 967. Sk. 959. Sk. 954. Sk. 828. Sk. 825. Sk. 824. Sk. 823. Sk. 822. Sk. 821. Sk. 820. Sk. 819. Sk. 816. Sk. 803. Sk. 801. Sk. )
Evka 4 ( Park İçi Yolu Barbaros )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288483
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa ( 7416. Sk. 7416/1. Sk. 7416/2. Sk. 7419. Sk. 7419/1. Sk. 7419/2. Sk. )
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3286121
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3286121
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 595 382 558 360 332 117 217 546 394 589 590 611 636 531 557 612 617 592 629 540 591 597 491 539 634 596 543 638 Sk. 542. Sk. 538 641 637 633 12/1 613 594 610 635 407 381 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 616 110 150 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Kamukent Sitesi İç Yolu Karaburun Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İnönü İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 154 359 ÇATALKAYA 160 161 356 525 KÖRFEZ 402 206 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI Çatalkaya Küme Evler 354 383 266 432 520 18 380 367 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 1 329 331 330 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 262 ATATÜRK 440 336 251 175 83 136 364 352 26 22 FAKÜLTE 144 153 163 183 185 Şehit Süleyman Aşkın 362 168 389 507 555 570 571 615 614 622 621 620 544 565 564 567 569 563 608 607 606 605 604 603 600 619 623 624 625 553 554 556 598 324 199 493 101 309 104 601 545 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 193 374 201 47 371 109 64 MORDOĞAN 400 204 320 12 ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 537 176 366 140 536 207 436 276 305 isimsiz521 67 125 GÖKPINAR 177 143 çatalkaya 81 435 196 147 373 197 11 345 178 443 346 618 342 10 378 369 386 191 419 )
İskele ( BODRUM 2302 Dere Sk. Kepez Cd. )
Merkez ( 1292 1171 1298 AŞAĞI ÇEŞME 1170 1189 1290. Sk. Atatürk Cd. Başkomutan Atatürk Cumhuriyet Cd. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Sümbül Sk. Çiğdem Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. LALE 1100 1185 1164 1181 1156 1175 1178 1282 )
Anbarseki ( KARABURUN 3178 Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE )
Bozköy ( AKÇEKİLİSE 1119 1120 1111 1106 1112 KOLCA Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu Taşkın Deniz Sk. Yıldıztepe Sitesi Çamlık 1121 GAZİ MUSTAFA KEMAL )
Hasseki
Saip ( 3254 3250 3231 3232 3185 3199 3200 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3263 KARDELEN 3220 KIZILCIK ESKİ OKUL 3195 3192 3196 3228 3225 3226 3197 FULYA 3242 3243 SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3142 3256 3123 3106 3264 3265 3113 3116 3129 3128 3235 3132 3105 3120 3261 3127 3110 3107 3136 3112 3114 3118 3115 3103 3237 3221 3273. sk. SÖĞÜT 1 3131 3249 3133. Sk. 3181. Sk. 3186. Sk. 3248. Sk. HERCAİ Nergis Sitesi Sk. İzmir Cd. 3251 3252 3108 3257 3139 3111 3244 3268 3267 3247 3137 3109 3126 )
Tepeboz ( yok Ayışığı Sitesi Tepeboz Yolu Yeniliman YENİLİMAN TEPEBOZ )
Eğlenhoca ( OVACIK 5005 5009 5023 Eğlenhoca EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu )
İnecik ( KAYNARPINAR Kayapınar Küme Evler KAYNARPINAR KÜME EVLER İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )
Kösedere ( YUKARI BOYABAĞ AĞALARSEKİ KARAAĞAÇ Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri KÖSEDERE karaağaç )
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3286988
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy ( ÇAYIRLAR KÜMEEVLER TAŞLIYOL KÜMEEVLER Harıldak Harıldak Kümesi Mehmet Akif Çayırlar Küme Yolu ÇAYIRLAR KÜME EVLER SAYRA KÜMEEVLER Mehmet Akif Kümeevler Çayırlar Taşlıyol )
Soğukpınar ( Soğukpınar Kemalpaşa Cd. )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3287022
KEMALPAŞA / İZMİR
Hamzababa ( Hamzababa Hamzababa Köyü İç Yolu )
Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu TURGUTLU )
Zeamet ( Zeamet Yolu Kümeevleri Sarıçalı Sk. )
Yeşilyurt ( Yeşilyurt Yolu Kümeevler Yeşilyurt Yolu Küme Evleri Yeşilyurt Yolu Yeşilyurt Yeni Yeşilyurt Köyü İç Yolu Yeşilyurt Köyü Tokmakalan Yolu )
Sarıçalı ( Sarıçalı Yolu Sarıçalı Köyü İç Yolu sarıçalı yolu kümeevler sarıçalı yolu küme evler )
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3288133
KİRAZ / İZMİR
Umurlu ( UMURLU Kahveönü umurlu Umurlu )
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3288087
KONAK / İZMİR
Yeşiltepe ( Ege Üniversitesi Akm Birleşmiş Milletler Cd. 404/1. Sk. 404. Sk. 403. Sk. 402. Sk. 401. Sk. 400. Sk. 334/3. Sk. Park İçi Yolu Otobüs Durakları )
Tuzcu ( 771. Sk. 770. Sk. 769. Sk. 768. Sk. 767. Sk. 766. Sk. 765. Sk. 742. Sk. 762. Sk. 764. Sk. 773. Sk. 772. Sk. )
Akın Simav ( 185. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 270. Sk. Mithatpaşa Mithatpaşa Cd. Mustafa Kemal Sahil Blv. Şehit Nihatbey Cd. )
Altıntaş ( 304. Sk. 340. Sk. 341. Sk. 342. Sk. 343. Sk. 348. Sk. 349. Sk. 352. Sk. 361. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 363/1. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. 367. Sk. 368. Sk. 369. Sk. Halil Rıfatpaşa İnönü İnönü Cd. )
Atilla ( 464. Sk. 474. Sk. 475. Sk. 481. Sk. Eşrefpaşa Cd. )
Barbaros ( 305. Sk. 331. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 334. Sk. 335. Sk. 336. Sk. 337. Sk. 338. Sk. 339. Sk. 344. Sk. 345. Sk. 346. Sk. 347. Sk. 350. Sk. 350/1. Sk. 350/2. Sk. 350/3. Sk. 351. Sk. 353. Sk. 354. Sk. 357. Sk. 358. Sk. 360. Sk. Halil Rıfat Paşa Cd. )
Çahabey ( 377. Sk. 380. Sk. 382. Sk. 384. Sk. 385. Sk. 386. Sk. 387. Sk. 388. Sk. 391. Sk. 394. Sk. 396. Sk. 397. Sk. 398. Sk. 399. Sk. )
Fatih ( 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 409. Sk. 414. Sk. 417. Sk. Birleşmiş Milletler )
Fevzi Paşa ( 452. Sk. 846. Sk. 847/1. Sk. )
Güneş ( 826. Sk. 921. Sk. )
Güngör ( 376. Sk. 378. Sk. 379. Sk. 381. Sk. 383. Sk. )
Güzelyurt
Kahraman Mescit ( 841. Sk. )
Kemal Reis ( 281. Sk. )
Kestelli ( 834. Sk. 924. Sk. Kestelli Cd. )
Kılıç Reis ( 280. Sk. 300. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 310. Sk. 312. Sk. 314. Sk. 315. Sk. 316. Sk. 317. Sk. 318. Sk. 319. Sk. 356. Sk. Mevlüt Kaplan Sk. ŞEHİT KEMAL KESER Şükrü Saraçoğlu Cd. )
Kocatepe ( 559/1. Sk. 561. Sk. 562. Sk. 563. Sk. 564. Sk. 565. Sk. 566. Sk. 567. Sk. 568. Sk. 569. Sk. 570. Sk. 571. Sk. 572. Sk. )
Konak ( 853. Sk. 855. Sk. 856. Sk. 858. Sk. 861. Sk. 863. Sk. 864. Sk. 865. Sk. 871. Sk. 876. Sk. 892. Sk. 902. Sk. 904. Sk. 905. Sk. 906. Sk. 907. Sk. 909. Sk. 910. Sk. Anafartalar Cd. Cumhuriyet Blv. Milli Kütüphane Cd. Mucibur Rahman Cd. )
Mecidiye ( 392. Sk. 393. Sk. )
Mithatpaşa ( 189. Sk. 192. Sk. )
Sakarya ( 822. Sk. 825. Sk. Eşrefpaşa EŞREFPAŞA 1.ÇIKMAZI Tarık Sarı )
Şehit Nedim Tuğaltay ( 840. Sk. 843. Sk. )
Selçuk ( 648. Sk. )
Tan ( 774. Sk. 838. Sk. Kestelli )
Tınaztepe ( 637. Sk. 639. Sk. 640. Sk. 641. Sk. 642. Sk. 643. Sk. 644. Sk. RAKIM ELKUTLU Rakım Erkutlu Cd. 1. Çk. Rakım Erkutlu Cd. 2. Çk. )
Turgut Reis ( 249. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 306. Sk. 309. Sk. 311. Sk. 313. Sk. Dario Moreno Sk. Şehit Kemal Keser )
Ülkü
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3288396
MENEMEN / İZMİR
Yahşelli ( 6320. Sk. 6319. Sk. 6318. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6321 SK. 6374/1 Sk. Manisa Asfaltı Cd. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6339. Sk. )
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
16:30 - 18:00
Kesinti ID : 3288069
ÖDEMİŞ / İZMİR
Türkmen ( Ödemiş Ayakkabıcılar Sitesi İçi Yolu ORDU Yeniceköy küme evler )
Yeniceköy
Ortaköy
Üç Eylül ( İzmir Ödemiş Yolu )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288070
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd )
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288322
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı ( 302 İZMİR AYDIN 9211. Sk. ATATÜRK YAZIBAŞI İZMİR Karabağ Sk. İskele Cd. 1912 306 311. Sk. 304/1 Sk. 230 304/1 301. Sk. 322. Sk. Namık Kemal Cd. )
Kuşçuburun
Torbalı
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288325
TORBALI / İZMİR
Yazıbaşı
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3288327
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
İnönü ( Ahmet Özkan Blv. 158 Sk. 152/1. Sk. 150 145. Sk. )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:30
Kesinti ID : 3288412
TORBALI / İZMİR
Kuşçuburun ( 514. Çk. Sk. 513. Sk. 509. Sk. 507. Sk. 9425/1 9435/1 TAŞOCAĞI 9403. Sk. 9404. Sk. 9405 Sk. 9407. Sk. 9411. Sk. 9419. Sk. 9421 9423. Sk. 9424. Sk. 9425. Sk. 9431. Sk. Mimarbaşı Sinan Cd. 9407/1 Seyrantepe Cd. 9402. Sk. 9400/1. Sk. 9400 Sk. 564. Sk. 563/1. Sk. 563. Sk. 562 561. Sk. 557. Sk. 555. Çk. Sk. 553. Sk. 552. Çk. Sk. 551. Çk. Sk. 515. Sk. )
Çapak ( 2595 2595 Sk. 2556 Sk. )
Yazıbaşı ( Kuşçu Cd. YAZIBAŞI İZMİR )
Yedi Eylül
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3286121
URLA / İZMİR
Balıklıova ( 13053 13018 13004 13021 13020 13024 13026 13004/1 13000 13001 13002. Sk. 13003. Sk. 13004. Sk. 13005. Sk. 13006. Sk. 13007. Sk. 13008 Sk. 13009 Sk. 13009. Sk. 13010 13011 13012. Sk. 13013. Sk. 13014. Sk. 13015. Sk. 13016. Sk. 13018 Sk. 13018. Sk. 13019. Sk. 13021 Sk. 13022 13023. Sk. 13056 Sk. Altyüz Köprüsü BALIKLIOVA Yuva Kent Sitesi İç Yolu 13004/2 13057 )
Gülbahçe ( 12074 12042/3 12053/1 12121 12054 12088/1 12026 12042/2 12124 12111 12031 12019 12047 12006 12094/1 12101 12106 12087/10 12035 12131 12032 12087/11 12112 12087/12 12001 12003. Sk. 12005. Sk. 12006/1. Sk. 12006/2. Sk. 12007 12008. Sk. 12009 12010. Sk. 12010/1. Sk. 12011 12012. Sk. 12013 12014. Sk. 12015 12016. Sk. 12017 12018. Sk. 12018/1. Sk. 12020 12021. Sk. 12021/2. Sk. 12021/3. Sk. 12022. Sk. 12023. Sk. 12023/1. Sk. 12023/2. Sk. 12023/3. Sk. 12024 12025. Sk. 12026. Sk. 12026/1. Sk. 12028. Sk. 12030. Sk. 12033. Sk. 12034. Sk. 12036. Sk. 12037. Sk. 12038. Sk. 12039. Sk. 12040. Sk. 12041. Sk. 12042. Sk. 12043. Sk. 12046. Sk. 12048 12049. Sk. 12050. Sk. 12051. Sk. 12052. Sk. 12053. Sk. 12054. Sk. 12055. Sk. 12056. Sk. 12056/1 Sk. 12057. Sk. 12058 12059. Sk. 12060. Sk. 12061. Sk. 12062. Sk. 12063. Sk. 12064. Sk. 12065. Sk. 12066. Sk. 12066/1. Sk. 12066/2 12068. Sk. 12069 Sk. 12069 12070. Sk. 12071. Sk. 12072. Sk. 12073 12073/1 Sk. 12075. Sk. 12076 12077. Sk. 12078. Sk. 12079. Sk. 12080. Sk. 12080/1. Sk. 12081. Sk. 12082. Sk. 12083 12083/1 12084. Sk. 12085. Sk. 12086. Sk. 12087 12087/4 Sk. 12088. Sk. 12089. Sk. 12090. Sk. 12091 Sk. 12091. Sk. 12092 12094 12095. Sk. 12096. Sk. 12096/1. Sk. 12096/3 Sk. 12097 12098. Sk. 12099. Sk. 12100 12102. Sk. 12103. Sk. 12104. Sk. 12105. Sk. 12107. Sk. 12108. Sk. 12109. Sk. 12110 12110/1 12111. Sk. 12113 Sk. 12114. Sk. 12115. Sk. 12116 12127 Sk. Gül Bahçe Cd. KARAPINAR Site İç Yolu Yeni Karaburun Yolu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 12076/6 12076/4 12076/3 12076/2 12076/5 12075/1 12088/2 12021/1 12048/1 12125 12123 12126 12014 12117 12091 12111/1 12042/1 12067 12100/1 12087/1 12087/3 12076/1 12044 12069/1 )
Barbaros ( 7030 7022 7021 7035/1 7000 7010 7021/1 7042 7005 7020 7015 7018 7037 7024 BARBAROS 7003 7004 7027 7001. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7011. Sk. 7013 Sk. 7012 7019. Sk. 7021/1 Sk. 7026 7028 7028/1 Sk. 7029 Sk. 7029. Sk. 7031/1 Sk. 7032 7030/2 7023 7019 7039 7009 )
Birgi ( 7514 )
Kadıovacık ( 9501 VATAN ESKİ ÇINAR LEYLAK 9507/1 9500 HURMA 9507 ŞEBBOY KEMAL TUĞRUL Tepe Sk. Vatan Sk. Çakıroğlu Sk. )
Nohutalan ( AŞAĞI NOHUTALAN İzmir Çeşme Yolu 7801 7802 7800 EROĞLU ÖĞRETMEN KAVUN ENGİNAR 7803 )
Zeytinler ( 7610 7612 KÖYALTI 7609 7613 KIZILKAYA )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286933
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3346/1 3351 3328 3344 3330 3016 3340 İzmir-Çeşme Otoyolu MUAMMER AKSOY KOCADAĞ 3352 3350. Sk. 3310. Sk. 3300/6 3300/1. Sk. 3270. Sk. 3268. Sk. 3267 3266. Sk. 3265. Sk. 3264/2. Sk. 3264/1 3264/1 Sk. 3264 3262. Sk. 3260. Sk. 3258 Sk. 3257. Sk. 3300/2 3326 3252 3300/3 3360 3348 3319 3259 3311 3300 3249 3334 3320 3264/3 3332 3263 3306 3342 3258 3346 )
Planlandı
26Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3286935
URLA / İZMİR
Kalabak ( 3282. Sk. 3281. Sk. 3277/2 Sk. 3276. Sk. 3275. Sk. 3274. Sk. 3273. Sk. 3270. Sk. 3269. Sk. 3258 Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3251. Sk. 3272 3300 3280 3286 3285 ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK NEYZEN TEVFİK 3305. Sk. 3304. Sk. 3302/1. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. 3299. Sk. 3298. Sk. 3287. Sk. 3284. Sk. 3283. Sk. )