Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 27 Eylül Cuma günü İzmir'de sıcak ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 28°C olarak ölçülürken, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 31°C'ye kadar yükselecek.

Günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı kademeli olarak düşecek ve akşam saat 21.00 itibarıyla sıcaklık 24°C olacak. Nem oranı sabah saatlerinde %47 civarındayken, akşam saatlerinde %64'e kadar çıkacak. Rüzgar hızı ise gün boyunca ortalama 12-18 km/sa arasında değişecek, zaman zaman 28 km/sa'ye kadar çıkması bekleniyor.

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir’de hafta sonuna girerken hava durumu, açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun olacak. Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklara dikkat edilmesi, bol sıvı tüketilmesi öneriliyor.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.