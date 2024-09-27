İzmir'de bugün(27 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 27 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 27 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:
ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA
KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
2326164243
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
İNANÇ SİBEL ECZANESİ - ALSANCAK
KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:3/B
02324222906
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MONTRÖ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE
1373 SOK. NO:4/A
2324847798
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
02324585852
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
02323456645
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR
FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
0538 020 85 47
02328547112
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA
MITHATPASA CAD. NO:27
ESKİ KARAKOL KARŞISI
2322787506
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ
VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A
02322327788
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR
MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
02325816362
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI
FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B
02323410061
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MERKEZ ECZANESİ - BERGAMA
BARBAROS MAH. BANKALAR CAD. NO:41/A BERGAMA/IZMIR
2326331068
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ
* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
02325926868
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1
ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D
02323736524
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
PARK YAŞAM ECZANESİ - BORNOVA 2
KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. C BLOK NO:14/B
02320000000
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3
MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI
LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI
02322902005
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4
* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
02323429402
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA
COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B
CENNETOĞLU
02322534660
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TİRYAKİOĞLU ECZANESİ - BUCA 1
VALİ RAHMİ BEY MAH. 159/1 SOK. NO:2
02324872082
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2
ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B
ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA
02326082143
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ
BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A
02324612616
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI
ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
2326731088
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME
DALYAN MH. 4218 SK. 22/D
02327248660
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
05334847567
2328390266
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ
YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
02326081060
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ
ANADOLU CAD. NO:830/B
KAHVELER DURAĞI
02323291731
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ
İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
02326714141
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA
ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
02323302023
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME
* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
UZUNDERE SON DURAK
2322721676
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA
ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
02322275419
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1
* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
02324400205
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SERDAR MUÇAY ECZANESİ - GAZİEMİR
ATIFBEY MH. ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. NO:3/B
MERKEZ CAMİİ KARŞISI
02322523434
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SERRA ECZANESİ - GEDİZ
* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )
İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
05340399972
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE
* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02324562577
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA
* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
02323630006
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE
YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
02322342230
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EGE ELİT ECZANESİ - HATAY
GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY
SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI
02322323237
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TAMER ECZANESİ - İNCİRALTI
KORUTÜRK MAH. MİTH. CAD. 281/E
9 EYLÜL HAST. KARŞISI
02322772012
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR
AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
ali akatlar ilköğretim okulu arkası
02322102060
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SAADET ECZANESİ - KARABURUN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
5077069791
02327313397
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
FERAH ECZANESİ - KARŞIYAKA 1
1717 SOKAK NO:75
ÇARŞI CADDESİ
02323815023
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
OKYANUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 2
BAHRİYE ÜÇOK MAH. LATİFE HANIM SOK. NO:22/A
LATİFE HANIM KÖŞKÜ KARŞISI
02323697234
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ATLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3
YALI MAH. 6471/5 SOK. NO:3/B
Atakent Kırçiçeği Restorant Arkası
02323303444
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
CADDE KARŞIYAKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4
FİKRİ ALTAY MAH. 6182 SOK. NO:72/B
02323301030
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NIF ECZANESİ - KEMALPAŞA
134 SOKAK NO:9/AKEMALPASA-IZMIR
2328784366
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK
POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
02326880030
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SIFA ECZANESİ - KİRAZ
CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
02325723086
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YASAM ECZANESİ - MENDERES
KASIMPASA MAH.17/B
2327821377
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN
KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A
JANDARMA YANI
02328314001
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2
* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A
4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında
02328462323
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
GÜZELYALI ECZANESİ - MİTHATPAŞA
GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:963/B
02322855639
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN
* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR
MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
0536 721 87 87
02327378383
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE
NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
2322380724
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ
ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
02325998010
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI
* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
PINARBASI MEYD. NO:8/A
02324790022
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ
* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
02322811578
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ŞAHİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR
HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:25/A
05011525060
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
KESKIN ECZANESİ - SELÇUK
ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
02328926275
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
BUCA IRMAK ECZANESİ - ŞİRİNYER
HÜRRIYET MAH. 463/4 SOK. NO:7/A
HALKBANK ARKASI
02324381437
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
DOĞA ECZANESİ - TİRE
TURAN MAH. BEYLERDERESİ CAD. NO:2(KESİKBAŞ MEVKİİ YENİ İLÇE SAĞLIK BİNASI YANI )
02325111235
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
HÜKÜMET CAD. NO:6
ZİRAAT BANKASI ARKASI
2328561284
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
EZGİ ECZANESİ - TORBALI
MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
02328532008
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...
URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI
* (22:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
2327663516
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
SANAT ECZANESİ - URLA
YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A
02327546164
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ
BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
02327421704
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TEOS ECZANESİ - SIĞACIK
* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
02327457648
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE
* (23:00'DEN SONRA- URLA )
SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
02327523636
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL
ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
02322271900
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA
* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
05340398408
2328147146
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN
* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)
SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR
SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
5323340779
02326288828
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR
YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
02324579637
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız..
ORAY ECZANESİ - YEŞİLYURT
* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)
SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR
DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT
02322568271
Eczaneyi haritada görüntülemek için tıklayınız...