İzmir'de bugün(27 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 27 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 27 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

 KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B
 2326164243
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 İNANÇ SİBEL ECZANESİ - ALSANCAK

 KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:3/B
 02324222906
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 MONTRÖ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

 1373 SOK. NO:4/A
 2324847798
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 ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A
 KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52
 02324585852
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 MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A
 02323456645
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 AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR

 FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR
 0538 020 85 47
 02328547112
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 YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

 MITHATPASA CAD. NO:27
 ESKİ KARAKOL KARŞISI
 2322787506
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 EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

 VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A
 02322327788
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 HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

 MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16
 02325816362
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 YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI

 FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B
 02323410061
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 MERKEZ ECZANESİ - BERGAMA

 BARBAROS MAH. BANKALAR CAD. NO:41/A BERGAMA/IZMIR
 2326331068
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 GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

 * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18
 02325926868
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 YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1

 ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D
 02323736524
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 PARK YAŞAM ECZANESİ - BORNOVA 2

 KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. C BLOK NO:14/B
 02320000000
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 DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3

 MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI
 LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI
 02322902005
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 FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4

 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C
 02323429402
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 KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA

 COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B
 CENNETOĞLU
 02322534660
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 TİRYAKİOĞLU ECZANESİ - BUCA 1

 VALİ RAHMİ BEY MAH. 159/1 SOK. NO:2
 02324872082
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 ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2

 ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B
 ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA
 02326082143
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 GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

 BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A
 02324612616
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 ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

 ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR
 2326731088
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 ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

 DALYAN MH. 4218 SK. 22/D
 02327248660
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 HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI
 05334847567
 2328390266
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 KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

 YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60
 02326081060
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 YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ

 ANADOLU CAD. NO:830/B
 KAHVELER DURAĞI
 02323291731
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 SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

 İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A
 02326714141
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 LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

 ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A
 02323302023
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 DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

 * (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 3965 SOK. NO:1 UZUNDERE
 UZUNDERE SON DURAK
 2322721676
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 ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

 ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK
 02322275419
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 YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

 * (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B
 Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı
 02324400205
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 SERDAR MUÇAY ECZANESİ - GAZİEMİR

 ATIFBEY MH. ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. NO:3/B
 MERKEZ CAMİİ KARŞISI
 02322523434
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 SERRA ECZANESİ - GEDİZ

 * (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

 İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A
 05340399972
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 CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

 * (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A
 MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02324562577
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 YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

 * (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A
 KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)
 02323630006
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 MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

 YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B
 GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI
 02322342230
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 EGE ELİT ECZANESİ - HATAY

 GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY
 SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI
 02322323237
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 TAMER ECZANESİ - İNCİRALTI

 KORUTÜRK MAH. MİTH. CAD. 281/E
 9 EYLÜL HAST. KARŞISI
 02322772012
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 IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR

 AYDIN MH. 4276 SK. NO:44
 ali akatlar ilköğretim okulu arkası
 02322102060
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 SAADET ECZANESİ - KARABURUN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A
 5077069791
 02327313397
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Kemalpaşa Belediyesi’nden 150 okula dezenfektan desteği Kemalpaşa Belediyesi’nden 150 okula dezenfektan desteği

 FERAH ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

 1717 SOKAK NO:75
 ÇARŞI CADDESİ
 02323815023
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 OKYANUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

 BAHRİYE ÜÇOK MAH. LATİFE HANIM SOK. NO:22/A
 LATİFE HANIM KÖŞKÜ KARŞISI
 02323697234
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 ATLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

 YALI MAH. 6471/5 SOK. NO:3/B
 Atakent Kırçiçeği Restorant Arkası
 02323303444
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 CADDE KARŞIYAKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

 FİKRİ ALTAY MAH. 6182 SOK. NO:72/B
 02323301030
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 NIF ECZANESİ - KEMALPAŞA

 134 SOKAK NO:9/AKEMALPASA-IZMIR
 2328784366
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 ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

 POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A
 02326880030
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 SIFA ECZANESİ - KİRAZ

 CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ
 02325723086
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 YASAM ECZANESİ - MENDERES

 KASIMPASA MAH.17/B
 2327821377
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 TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN

 KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A
 JANDARMA YANI
 02328314001
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 DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2

 * (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A
 4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında
 02328462323
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 GÜZELYALI ECZANESİ - MİTHATPAŞA

 GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:963/B
 02322855639
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 YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

 * (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1
 0536 721 87 87
 02327378383
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 YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

 NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B
 2322380724
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 DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

 ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A
 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
 02325998010
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 YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

 * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 PINARBASI MEYD. NO:8/A
 02324790022
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 AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

 * (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A
 02322811578
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 ŞAHİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

 HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:25/A
 05011525060
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 KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

 ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B
 02328926275
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 BUCA IRMAK ECZANESİ - ŞİRİNYER

 HÜRRIYET MAH. 463/4 SOK. NO:7/A
 HALKBANK ARKASI
 02324381437
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 DOĞA ECZANESİ - TİRE

 TURAN MAH. BEYLERDERESİ CAD. NO:2(KESİKBAŞ MEVKİİ YENİ İLÇE SAĞLIK BİNASI YANI )
 02325111235
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 ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 HÜKÜMET CAD. NO:6
 ZİRAAT BANKASI ARKASI
 2328561284
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 EZGİ ECZANESİ - TORBALI

 MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B
 BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37
 02328532008
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 URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

 * (22:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13
 2327663516
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 SANAT ECZANESİ - URLA

 YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A
 02327546164
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 ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

 BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ
 02327421704
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 TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

 * (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A
 02327457648
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 URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

 * (23:00'DEN SONRA- URLA )

 SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A
 02327523636
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 TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL

 ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B
 02322271900
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 YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

 * (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA
 05340398408
 2328147146
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 YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

 * (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

 SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

 SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B
 5323340779
 02326288828
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 NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR

 YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B
 02324579637
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 ORAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

 * (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

 SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

 DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT
 02322568271
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Editör: Engin Keskin