İzmir'de bugün(27 Eylül Cuma) nöbetçi olan eczaneler aşağıda sıralanmakta. Hangi eczaneler 27 Eylül'de nöbetçi olacak? İzmir merkez ve diğer ilçelerinde hangi eczanelere ulaşabilirsiniz? İzmir'de 27 Eylül Cuma günü nöbetçi olan eczaneler sırasıyla:

ÇIGDEM ECZANESİ - ALİAĞA

KAZIM DIRIK MAH. CUMHURIYET CAD. NO:3/B

2326164243

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İNANÇ SİBEL ECZANESİ - ALSANCAK

KÜLTÜR MAH. 1392 SOK. NO:3/B

02324222906

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MONTRÖ ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE

1373 SOK. NO:4/A

2324847798

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ESRA BAY ECZANESİ - ALTINDAĞ

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

SERİNTEPE MH. 4304 SK. NO:27/1A

KANDERE SAĞLIK OCAĞI YANI,YUNUS EMRE İLKOKULU KARŞISITEL: 0553 788 58 52

02324585852

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MAVİ ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

OSMANGAZİ MH. 597 SK. NO:50/A

02323456645

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AYRANCILAR ECZANESİ - AYRANCILAR

FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARIŞ MANÇO CAD. NO:12/B AYRANCILAR

0538 020 85 47

02328547112

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YENI ÖYKÜ ECZANESİ - BALÇOVA

MITHATPASA CAD. NO:27

ESKİ KARAKOL KARŞISI

2322787506

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EGE EMRE ECZANESİ - BASIN SİTESİ

VATAN MAH. FARUK AKAR KARASU CAD. NO:17/A

02322327788

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HAYAT ECZANESİ - BAYINDIR

MAHMUT SEVKET PASA CAD. NO:16

02325816362

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YÜCEL ECZANESİ - BAYRAKLI

FUAT EDİP BAKSİ MH. 1611 SK. NO:13/B

02323410061

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MERKEZ ECZANESİ - BERGAMA

BARBAROS MAH. BANKALAR CAD. NO:41/A BERGAMA/IZMIR

2326331068

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GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ

* (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18

02325926868

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YENI ARAS ECZANESİ - BORNOVA 1

ERGENE MAH. 453 SOK.NO:9/D

02323736524

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PARK YAŞAM ECZANESİ - BORNOVA 2

KAZIMDİRİK MAH. SANAYİ CAD. C BLOK NO:14/B

02320000000

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DOĞA ECZANESİ - BORNOVA 3

MANSUROĞLU MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:2/H A BLOK BAYRAKLI

LİDERCENTRİO A BLOK ADLİYE ÇAPRAZI

02322902005

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FUNDA ECZANESİ - BORNOVA 4

* (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANLAR MAH. 1550 SOK. NO:51/C

02323429402

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KOCAGİL ECZANESİ - BOZYAKA

COŞKUN KALE SOK. CENNETOĞLU MAH. NO:103/B

CENNETOĞLU

02322534660

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TİRYAKİOĞLU ECZANESİ - BUCA 1

VALİ RAHMİ BEY MAH. 159/1 SOK. NO:2

02324872082

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ARDIÇ ECZANESİ - BUCA 2

ÇAMLIKULE MAH. 200/17 SOK. NO:10/B

ÇİFTBAĞCI MARKET VE BİLSEV KOLEJİ ARASINDA

02326082143

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GÜNGÖR ECZANESİ - ÇAMDİBİ

BARBAROS MAH. 5234 SOK. NO:22/A

02324612616

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ORAN ECZANESİ - ÇANDARLI

ISLAM MAH. HÜRRIYET MEYDANI NO:22/2 ÇANDARLI-IZMIR

2326731088

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ÇINAR ECZANESİ - ÇEŞME

DALYAN MH. 4218 SK. 22/D

02327248660

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HARMANDALI ECZANESİ - ÇİĞLİ

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

INÖNÜ MAH.HALILKUYUSU CAD.NO:12/AHARMANDALI

05334847567

2328390266

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KAAN ECZANESİ - ÇİĞLİ

YENİ MAHALLE MAH. 8764/5 SOK. NO:22/B(ÇİĞLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. ACİL ÇIKISI KARŞISI)0507 608 10 60

02326081060

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YESIM ECZANESİ - ÇİĞLİ

ANADOLU CAD. NO:830/B

KAHVELER DURAĞI

02323291731

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SİNEM HARPUTLU ECZANESİ - DİKİLİ

İSMETPAŞA MAH. ŞEHİT SAMİ AKBULUT CAD. NO:7A

02326714141

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LOTUS ECZANESİ - ESKİ FOÇA

ATATÜRK MAH. 99 SOK. NO:26/A

02323302023

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DORUK ECZANESİ - ESKİİZMİR-CENNETÇEŞME

* (24:00'DEN SONRA- BOZYAKA)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

3965 SOK. NO:1 UZUNDERE

UZUNDERE SON DURAK

2322721676

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ALİCAN ECZANESİ - EŞREFPAŞA

ZAFERTEPE MAH. YEŞİLLİK CAD. NO:105 KONAK

02322275419

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YENİ HANDAN ECZANESİ - EVKA 1

* (24:00'DEN SONRA- BUCA 1)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

YAYLACIK MH. GAZİOSMANPAŞA CD.NO:128/B

Evka 1 Diyo Sitesi Karşısı

02324400205

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SERDAR MUÇAY ECZANESİ - GAZİEMİR

ATIFBEY MH. ABDÜLHAMİT YAVUZ CD. NO:3/B

MERKEZ CAMİİ KARŞISI

02322523434

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SERRA ECZANESİ - GEDİZ

* (01:00'DEN SONRA- ŞİRİNYER )

İNÖNÜ MAH. 670/1 SOK. NO:42/A

05340399972

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CAN ATA ECZANESİ - GÜLTEPE

* (24:00'DEN SONRA- YENİŞEHİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MİLLET MAH. HIZIRREİS CAD. NO:66/A

MERSİN PINAR SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02324562577

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YENİ CEREN ECZANESİ - GÜMÜŞPALA

* (24:00'DEN SONRA - KARŞIYAKA 4 )

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ONUR MAH. 7371 SOK. NO:46/A

KURTULUŞ İPEK İŞERİ İÖ.OKULU ÇAPRAZI (05526674992)

02323630006

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MAYIS ECZANESİ - GÜZELBAHÇE

YALI MAH. İSTİKBAL CAD. NO:10/B

GÜZELBAHÇE PTT KARŞISI

02322342230

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EGE ELİT ECZANESİ - HATAY

GÖZTEPE MH. İNÖNÜ CD. NO:406/C HATAY

SUSUZ DEDE DURAĞI-DOĞA TIP KARŞISI

02322323237

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TAMER ECZANESİ - İNCİRALTI

KORUTÜRK MAH. MİTH. CAD. 281/E

9 EYLÜL HAST. KARŞISI

02322772012

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IHLAMUR ECZANESİ - KARABAĞLAR

AYDIN MH. 4276 SK. NO:44

ali akatlar ilköğretim okulu arkası

02322102060

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SAADET ECZANESİ - KARABURUN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MH. KEPEZ CD. NO:19/A

5077069791

02327313397

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FERAH ECZANESİ - KARŞIYAKA 1

1717 SOKAK NO:75

ÇARŞI CADDESİ

02323815023

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OKYANUS ECZANESİ - KARŞIYAKA 2

BAHRİYE ÜÇOK MAH. LATİFE HANIM SOK. NO:22/A

LATİFE HANIM KÖŞKÜ KARŞISI

02323697234

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ATLAS ECZANESİ - KARŞIYAKA 3

YALI MAH. 6471/5 SOK. NO:3/B

Atakent Kırçiçeği Restorant Arkası

02323303444

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CADDE KARŞIYAKA ECZANESİ - KARŞIYAKA 4

FİKRİ ALTAY MAH. 6182 SOK. NO:72/B

02323301030

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NIF ECZANESİ - KEMALPAŞA

134 SOKAK NO:9/AKEMALPASA-IZMIR

2328784366

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ÇALIKUŞU ECZANESİ - KINIK

POYRACIK MAH. BERGAMA CAD. NO:19/A

02326880030

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SIFA ECZANESİ - KİRAZ

CUMHURİYET MAH. SABİT ARLI CAD. NO:24 KİRAZ

02325723086

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YASAM ECZANESİ - MENDERES

KASIMPASA MAH.17/B

2327821377

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TUTKUN ECZANESİ - MENEMEN

KASIMPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. NO:7/A

JANDARMA YANI

02328314001

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DEFNE SU ECZANESİ - MENEMEN 2

* (24:00'DEN SONRA- MENEMEN)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ULUS MH. 7503 SK. NO:15/A

4 nolu Koyundere Sağlık Ocağı yan sokağında

02328462323

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GÜZELYALI ECZANESİ - MİTHATPAŞA

GÜZELYALI MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:963/B

02322855639

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YARIMADA ILGIN ECZANESİ - MORDOĞAN

* (19:00 DAN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 19:01'A KADAR NÖBETÇİDİR

MORDOĞAN MAH. 194 SOK. NO:29/1

0536 721 87 87

02327378383

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YENI ERDEM ECZANESİ - NARLIDERE

NARLIDERE MAH. MITHATPASA CAD. 281/B

2322380724

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DUYGU ECZANESİ - ÖDEMİŞ

ÜÇ EYLÜL MAH. 2021 SOK. NO:4/A

4 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

02325998010

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YILMAZ ECZANESİ - PINARBAŞI

* (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

PINARBASI MEYD. NO:8/A

02324790022

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AYBEK ECZANESİ - SARNIÇ

* (24:00'DEN SONRA- GAZİEMİR)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

MENDERES MAH. BÜYÜK MENDERES CAD. 86/A

02322811578

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ŞAHİN ECZANESİ - SEFERİHİSAR

HIDIRLIK MAH. İNÖNÜ CAD. NO:25/A

05011525060

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KESKIN ECZANESİ - SELÇUK

ATATÜRK MH. KIZILAY CD.22/B

02328926275

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BUCA IRMAK ECZANESİ - ŞİRİNYER

HÜRRIYET MAH. 463/4 SOK. NO:7/A

HALKBANK ARKASI

02324381437

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DOĞA ECZANESİ - TİRE

TURAN MAH. BEYLERDERESİ CAD. NO:2(KESİKBAŞ MEVKİİ YENİ İLÇE SAĞLIK BİNASI YANI )

02325111235

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ÖZGÜR ECZANESİ - TORBALI

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

HÜKÜMET CAD. NO:6

ZİRAAT BANKASI ARKASI

2328561284

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EZGİ ECZANESİ - TORBALI

MURATBEY MAH. 3548 SOK. NO:14/B

BARIŞ YAPI,ESKİ BARIŞ PİDE YANI 0553 503 13 37

02328532008

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URLA BASAR ECZANESİ - ZEYTİNALANI

* (22:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

M.FEVZI ÇAKMAK MAH. N. KEMAL BULV. NO:27/13

2327663516

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SANAT ECZANESİ - URLA

YENİ MAHALLE MAH. ZAFER CAD. NO:30/A

02327546164

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ÜRKMEZ ECZANESİ - GÜMÜLDÜR - ÜRKMEZ

BENGİLER MAH.ÜRKMEZ CAD. NO:101/A ÜRKMEZ

02327421704

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TEOS ECZANESİ - SIĞACIK

* (23:00'DEN SONRA- SEFERİHİSAR )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SIGACIK MAH. AKKUM CAD NO 35/A

02327457648

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URLA ÖZLEM ECZANESİ - ÇEŞMEALTI-İSKELE

* (23:00'DEN SONRA- URLA )

SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

İSKELE MAH. 2124 SOK. NO:1/A

02327523636

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TUNÇSOY ECZANESİ - ÜÇYOL

ATİLLA MAH. 499 SOK. NO:12/B

02322271900

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YENICE ECZANESİ - YENİ FOÇA

* (24:00 DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

ORUÇ REIS CAD. NO:218/1 YENIFOÇA

05340398408

2328147146

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YENİ ŞAKRAN ECZANESİ - YENİ ŞAKRAN

* (22:00 DEN SONRA ALİAĞA)

SAAT 22:00'A KADAR NÖBETÇİDİR

SAYFIYE MAH. N.KEMAL CAD. NO:79/B

5323340779

02326288828

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NEFES ECZANESİ - YENİŞEHİR

YENİŞEHİR MAH. GAZİLER CAD. NO:341/B

02324579637

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ORAY ECZANESİ - YEŞİLYURT

* (24:00'DEN SONRA- BASIN SİTESİ)

SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR

DOĞANAY MAH. ORDU CAD. NO:6/B YEŞİLYURT

02322568271

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