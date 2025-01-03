İzmir'de 4 Ocak Cumartesi günü 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270791
ALİAĞA / İZMİR
Yalı ( 190. Sk. 177. Sk. 180. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 19 Mayıs Cd. 191. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 194/1. Sk. 23 NİSAN Hürriyet Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Şükran Kurdakul Cd. 179 138. Sk. 161. Sk. 173. Sk. 174. Sk. 175. Sk. 176. Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270951
BAYINDIR / İZMİR
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
Kızılcaova
Çırpı Cami
BAYRAKLI / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271551
BAYRAKLI / İZMİR
Bayraklı ( 1900. Sk. 1899. Sk. 1898/2. Sk. 1898/1. Sk. 1898. Sk. 1910. Sk. 1909. Sk. 1908. Sk. 1907. Sk. 1906. Sk. 1905. Sk. 1904. Sk. 1912. Sk. 1903. Sk. 1902. Sk. 1901. Sk. 1900/1. Sk. )
Adalet ( Nur Sultan Nazarbayev Cd. )
BORNOVA / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3267779
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( CENGİZ HAN İstanbul İatanbul Ege Üniversitesi Lojmanları )
Planlandı
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271582
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
ÇEŞME / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3271622
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 11081. Sk. 11080. Sk. 11079. Sk. 11077. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271534
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet ( 1172. Sk. 1171. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1099. Sk. )
Fatih ( 1131 Sanayi Cd. Muhtar Hüseyin Aydın Sk. 1229. Sk. 1139. Sk. 1138. Sk. 1135. Sk. 1130. Sk. )
Menderes ( 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163/1. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271521
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3932. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3271492
KARABURUN / İZMİR
İskele ( 2256 2253 DENİZ İnci Sk. Okul Sk. Kubilay Sk. Halil Altın Cd. Deniz 2. Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2247 2250 )
Merkez ( Karaburun )
Planlandı
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271495
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( AĞALARSEKİ Eğlenhoca karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki KARAAĞAÇ )
İnecik ( İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik Karaburun Yolu KAYNARPINAR )
Eğlenhoca ( EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu 5023 5009 5005 OVACIK )
KİRAZ / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3271578
KİRAZ / İZMİR
Hisar ( KOCAHİSAR Kırkoy Koyu İç Yolu Pınar Sk. TURNA )
İstiklal
Kırköy ( 2 Yeşil Sk. ÇOMUK ÖZEN TOPRAKLIK 2.Yeşil Sk. 3.Yeşillik Sk. Gülmez Sk. KOCA MUSTAFA KİRAZ M.Akif Ersoy Caddesı Mehmet Akıf Ersoy Caddesi Mehmet Akıf Ersoy Caddesı Mehmet Niğde Caddesı NECİP FAZIL Turna Sk. Yeğen Sokagı Çatmacı Sk. Özdeveci Sk. Topraklık )
Yeni ( 4.MESİR PINAR DEMOKRASİ NENE HATUN )
KONAK / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 11:00
Kesinti ID : 3266948
KONAK / İZMİR
Kocakapı ( 954. Sk. 1041/3. Sk. )
Kadifekale ( Hacı Aliefendi Hacı Ali Efendi Cd. Ballıkuyu 5262. Sk. 5260. Sk. 1015. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. )
Faik Paşa ( 1288. Sk. 1287. Sk. 1286. Sk. 1285. Sk. 1277. Sk. )
Ballıkuyu ( 5307. Sk. 5308/1. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 5273. Sk. 5287. Sk. 5289. Sk. 5295. Sk. 5296. Sk. 5298. Sk. 5299. Sk. 5300. Sk. 5301. Sk. )
Akarcalı ( Ballıkuyu Cd. 1126. Sk. 1116. Sk. 1115. Sk. 1113. Sk. 1107. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1091. Sk. 1047. Sk. 1046. Sk. 1045. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. )
Etiler ( 1284. Sk. 1282. Sk. 1280. Sk. 1279. Sk. )
Kubilay ( 1022. Sk. 1021. Sk. 1025. Sk. )
Mirali ( Hacı Ali Efendi Cd. 3. Çk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1020. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3270844
MENEMEN / İZMİR
Çaltı ( Çaltı Köyü Çaltı Çaltı Küme Evler çaltı küme evler )
ÖDEMİŞ / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3271528
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )
Üç Eylül
Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )
TİRE / İZMİR
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270951
TİRE / İZMİR
Yeniçiftlik
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Planlandı
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3270972
TİRE / İZMİR
Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )
Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )
İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )
Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )
Dere
Büyükkemerdere
Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak )
Planlandı
04Ocak 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3271569
TİRE / İZMİR
Dumlupınar ( 2. Yavukluoğlu Sk. 2. Harlak Sk. YAVUKLUOĞLU )
Turan ( Yavukluoğlu Sk. Yavukluoglu Sk. Uzunkuyu Sk. ŞANİZADE Kısıktepe Sk. KAPLAN Beylerderesi Cd. Beylerdere 2. Çk. 2. Selvi Sk. 2. Selvi Mescid Sk. 1. Selvili Mescid Sk. )
Kaplan ( KAPLAN YOLU çukurköy ceritler yolu Kaplan Köyü İç Yolu )
Ertuğrul
Bahariye
Ketenci ( 1.DERE 2.DERE )