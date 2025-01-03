İzmir'de 4 Ocak Cumartesi günü 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor. 

ALİAĞA / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270791

ALİAĞA / İZMİR

Yalı ( 190. Sk. 177. Sk. 180. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 187. Sk. 188. Sk. 19 Mayıs Cd. 191. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 194/1. Sk. 23 NİSAN Hürriyet Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Şükran Kurdakul Cd. 179 138. Sk. 161. Sk. 173. Sk. 174. Sk. 175. Sk. 176. Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270951

BAYINDIR / İZMİR

Hasköy

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )

Yeşilova

Kızılcaova

Çırpı Cami

BAYRAKLI / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271551

BAYRAKLI / İZMİR

Bayraklı ( 1900. Sk. 1899. Sk. 1898/2. Sk. 1898/1. Sk. 1898. Sk. 1910. Sk. 1909. Sk. 1908. Sk. 1907. Sk. 1906. Sk. 1905. Sk. 1904. Sk. 1912. Sk. 1903. Sk. 1902. Sk. 1901. Sk. 1900/1. Sk. )

Adalet ( Nur Sultan Nazarbayev Cd. )

BORNOVA / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3267779

BORNOVA / İZMİR

Erzene ( CENGİZ HAN İstanbul İatanbul Ege Üniversitesi Lojmanları )

Planlandı

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

14:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271582

BORNOVA / İZMİR

Kemalpaşa

ÇEŞME / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3271622

ÇEŞME / İZMİR

Alaçatı ( 11081. Sk. 11080. Sk. 11079. Sk. 11077. Sk. )

GAZİEMİR / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271534

GAZİEMİR / İZMİR

Hürriyet ( 1172. Sk. 1171. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1099. Sk. )

Fatih ( 1131 Sanayi Cd. Muhtar Hüseyin Aydın Sk. 1229. Sk. 1139. Sk. 1138. Sk. 1135. Sk. 1130. Sk. )

Menderes ( 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1163/1. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271521

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3921/2. Sk. 3921/3. Sk. 3923. Sk. 3923/2. Sk. 3932. Sk. )

Yüzbaşı Şerafettin ( 3932/1. Sk. 3933. Sk. 3934. Sk. 3935. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 16:00

Kesinti ID : 3271492

KARABURUN / İZMİR

İskele ( 2256 2253 DENİZ İnci Sk. Okul Sk. Kubilay Sk. Halil Altın Cd. Deniz 2. Sk. 2298. Sk. 2255. Sk. 2252. Sk. 2250. Sk. 2247 2250 )

Merkez ( Karaburun )

Planlandı

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271495

KARABURUN / İZMİR

Kösedere ( AĞALARSEKİ Eğlenhoca karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki KARAAĞAÇ )

İnecik ( İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik Karaburun Yolu KAYNARPINAR )

Eğlenhoca ( EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu 5023 5009 5005 OVACIK )

KİRAZ / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 13:00

Kesinti ID : 3271578

KİRAZ / İZMİR

Hisar ( KOCAHİSAR Kırkoy Koyu İç Yolu Pınar Sk. TURNA )

İstiklal

Kırköy ( 2 Yeşil Sk. ÇOMUK ÖZEN TOPRAKLIK 2.Yeşil Sk. 3.Yeşillik Sk. Gülmez Sk. KOCA MUSTAFA KİRAZ M.Akif Ersoy Caddesı Mehmet Akıf Ersoy Caddesi Mehmet Akıf Ersoy Caddesı Mehmet Niğde Caddesı NECİP FAZIL Turna Sk. Yeğen Sokagı Çatmacı Sk. Özdeveci Sk. Topraklık )

Yeni ( 4.MESİR PINAR DEMOKRASİ NENE HATUN )

KONAK / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 11:00

Kesinti ID : 3266948

KONAK / İZMİR

Kocakapı ( 954. Sk. 1041/3. Sk. )

Kadifekale ( Hacı Aliefendi Hacı Ali Efendi Cd. Ballıkuyu 5262. Sk. 5260. Sk. 1015. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. )

Faik Paşa ( 1288. Sk. 1287. Sk. 1286. Sk. 1285. Sk. 1277. Sk. )

Ballıkuyu ( 5307. Sk. 5308/1. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 5273. Sk. 5287. Sk. 5289. Sk. 5295. Sk. 5296. Sk. 5298. Sk. 5299. Sk. 5300. Sk. 5301. Sk. )

Akarcalı ( Ballıkuyu Cd. 1126. Sk. 1116. Sk. 1115. Sk. 1113. Sk. 1107. Sk. 1095. Sk. 1094. Sk. 1093. Sk. 1091. Sk. 1047. Sk. 1046. Sk. 1045. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. )

Etiler ( 1284. Sk. 1282. Sk. 1280. Sk. 1279. Sk. )

Kubilay ( 1022. Sk. 1021. Sk. 1025. Sk. )

Mirali ( Hacı Ali Efendi Cd. 3. Çk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1020. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3270844

MENEMEN / İZMİR

Çaltı ( Çaltı Köyü Çaltı Çaltı Küme Evler çaltı küme evler )

ÖDEMİŞ / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 15:00

Kesinti ID : 3271528

ÖDEMİŞ / İZMİR

Demircili ( demircili küme evler Demircili Köyü İç Yolu )

Üç Eylül

Konak'ta 9 ayda 92 metruk bina yıkıldı Konak'ta 9 ayda 92 metruk bina yıkıldı

Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )

TİRE / İZMİR

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270951

TİRE / İZMİR

Yeniçiftlik

Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )

Planlandı

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3270972

TİRE / İZMİR

Cambazlı ( PATIKA YOL halılbahcelı halil bahçeli patıka yol Cambazlı Köyü Büyükkömürcü Köyü İç Yolu bozuk bahce sk. )

Karaca Ali ( kızcesmesı kume evler )

İhsaniye ( GÖKÇEN YOLU BENLİTEPE )

Duatepe ( İNCİRLİOVA YOLU YELLİKTEPE )

Dere

Büyükkemerdere

Boynuyoğun ( EĞREK SK. pınarlar kume evleri Boynuyoğun Köy içi yol Boynuyoğun Köyü İç Yolu Eyrek Üç kavaklar-Boynuyoğun köyü iç yol koreli sokak )

Planlandı

04Ocak 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

9:00 - 17:00

Kesinti ID : 3271569

TİRE / İZMİR

Dumlupınar ( 2. Yavukluoğlu Sk. 2. Harlak Sk. YAVUKLUOĞLU )

Turan ( Yavukluoğlu Sk. Yavukluoglu Sk. Uzunkuyu Sk. ŞANİZADE Kısıktepe Sk. KAPLAN Beylerderesi Cd. Beylerdere 2. Çk. 2. Selvi Sk. 2. Selvi Mescid Sk. 1. Selvili Mescid Sk. )

Kaplan ( KAPLAN YOLU çukurköy ceritler yolu Kaplan Köyü İç Yolu )

Ertuğrul

Bahariye

Ketenci ( 1.DERE 2.DERE )

Kaynak: HABER MERKEZİ