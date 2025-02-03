İzmir'de 4 Şubat Salı günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292163
BAYINDIR / İZMİR
Fırınlı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3292312
BERGAMA / İZMİR
Bölcek ( Cömertler Sk ACET MEŞE LEVENT ÇARŞI DESTAN AKDENİZ DEMİREL SELÇUK ÇIKMAZI eylem Çivi Kuyu İstiklal Cd. CEVİZ Çivi Kuyu Cd. ÇETİNKAYA Yeni Sk. Yarıcı Sk. Yapılar Sk. Turabey Sk. Tuncanlar Cd. Serçe Sk. Savaş Sk. Sakarya Cd. Saka Sk. RAHMİ KÖKEN OĞUZ Ortaokul Cd. Ortakuyu Sk. Okul Cd. Namık Kemal Cd. Mithatpaşa Cd. Mithat Öz Cd. Kırcalar Sk. Küçük Sk. Kumru Sk. Kumlu Cd. Koca İmam Cd. Karıncalı Cd. Karaman Sk. Karadeniz Sk. Kara İncir Sk. Kanarya Sk. Kahramanlar Cd. Hatipler Sk. Gözde Gül Sk. Garaj Cd. Filiz Sk. DİNÇLER Cami Sk. ŞAFAK Belediye Cd. Barbaros Cd. EDİP Atatürk Cd. Arifler Sk. Aralık Sk. Altın Sk. )
Paşaköy
Doğancı
Aziziye ( Şehit Cengiz Topel Cd. İnönü Cd. AYASPAŞA AZİZİYE )
Zağnoz ( Zağnos Köyü İç Yolu Zağnos )
Yeniler ( Yeniler Köyü İç Yolu )
Yalnızdam ( Yalnızdam Köyü İç Yolu )
Sarıcalar ( Sarıcalar Köyü İç Yolu Sarıcalar Köy İçi Yol SARICALAR )
Muratlar ( Muratlar Köyü İç Yolu )
Kozluca ( KOZLUCA MERKEZ Kozluca Köyü İç Yolu )
Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kadıköy ( Kadıköy Köyü İç Yolu Göçbeyli Yolu )
Ilgıncaber ( Ilgındere Köyü İç Yolu Ilgıncaber )
Durmuşlar ( Durmuşlar Köyü İç Yolu Durmuşlar )
Çamoba ( Çamoba Köyü İç Yolu )
Aşağıılgındere ( Aşağıılgındere Köyü İç Yolu Aşağıılgındere )
Alibeyli ( Alibeyli Köyü İç Yolu Alibeyli )
Alhatlı ( Alhatlı Merkez Alhatlı Köyü İç Yolu )
Göçbeyli ( İmam Ali Sk. Çiçek Sk. Çalışkan Sk. Çakırlar Sk. Çakıl Sk. Yılmaz Sk. Yunus Emre Sk. Tarla Yolu Tahir Sk. Selvi Sk. Sağlık Sk. Rahmi Bey Sk. Pamuk Sk. Okul Sk. Nar Sk. Mezarlık Cd. Mescid Cd. Menekşe Sk. Kurtuluş Sk. Kumlukaya Sk. Kozluca Cd. Kocapınar Sk. Kemaller Sk. Kazım Dirik Cd. Kartal Sk. Karacan Sk. Hüseyin Demir Cd. Hüseyin Acar Cd. Gani Sk. Doğan Sk. Dallık Cd. Cumhuriyet Cd. Cami Çk. Sk. Cambazlar Sk. Bölcek Cd. Biçer Sk. Bigalı Sk. Bergama Cd. Badem Sk. Aşçılar Sk. Aydınlar Sk. Atılım Sk. Aslanlar Sk. 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. )
Ayaskent ( AYASKENT ATATÜRK 2. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 5. Sk. Araplar Sk. Ayaskent Köyü Aziziye Köyü Bağlar Cd. 1. Sk. Cami 3. Sk. Dere Cd. 3. Sk. Doğancı Köyü İç Yolu Düğün Salonu Sk. Eğitmen Sk. Eşref Bitlis Cd. Gazi Halil İbrahim Tulu Sk. Gazi Mehmet Şahin Sk. Gazi İsmail Sönmez Sk. Hacı Arap Sk. Hürriyet Cd. Kurtuluş Cd. Menderes Sk. Okul Cd. 4. Sk. Ulu Önder Yeni Cd. Yeni Cd. 5. Sk. Yeni Cd. 7. Sk. Üzeyir İnce Sk. Şehit Hamit Demirdöven Sk. Şehit Sami Gülen Cd. )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3293520
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3293519
BUCA / İZMİR
Belenbaşı ( 3018/8 3018/5 3018/8 Sk. )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292305
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3293648
ÇEŞME / İZMİR
16 Eylül ( 3053. Sk. 3047. Sk. 3048. Sk. 3051. Sk. 3037. Sk. 3042. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. )
İsmet İnönü ( 2005/3. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2029. Sk. 2001 2008. Sk. 2005/2. Sk. 2027/1. Sk. 2027. Sk. 2026. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3293652
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( 12035. Sk. 12002. Sk. 12027. Sk. 12028. Sk. 12029. Sk. 12029/1. Sk. )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293657
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( Konunç 5 Sk. Asnur 9 Sk. Çandarlı Tatil Köyü )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3293572
FOÇA / İZMİR
Fevzi Çakmak
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 15:00
Kesinti ID : 3293628
FOÇA / İZMİR
Koca Mehmetler ( isimsiz sokak 40/5 Küme Evler 40/5 440. Sk. )
Hacıveli ( 40/4 )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 14:00
Kesinti ID : 3293635
GAZİEMİR / İZMİR
Beyazevler ( 560. Sk. 561 sk. 559 sk. )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3293625
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( 108/2. Sk. )
Esenyalı ( 108/27. Sk. 108/26. Sk. 108/24. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
8:00 - 12:00
Kesinti ID : 3293634
KARABAĞLAR / İZMİR
Basın Sitesi ( 175. Sk. 173/5. Sk. 173/1. Sk. 172. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293672
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( 175/3. Sk. )
Basın Sitesi ( 172/2. Sk. 173/1. Sk. 175. Sk. 175/4. Sk. 175/5. Sk. )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293677
KARABAĞLAR / İZMİR
Adnan Süvari ( 108/8 )
Maliyeciler ( Polat )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292305
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( ATATÜRK 262 247 249 355 İNÖNÜ 410 275 NAMIK KEMAL 145 146 300 375 142 376 353 515 106 408 MORDOĞAN CUMHURİYET 264 422 420 156 74 AYIBALIĞI 39 37 35 MUSTAFA KEMAL 33 421 332 330 331 329 1 466 465 426 427 424 149 KAZIM KARABEKİR 164 294 335 257 118 372 367 380 18 520 432 266 383 354 Çatalkaya Küme Evler BEYLİKBAĞI 20 MORDOĞAN KÖYÜ 206 402 KÖRFEZ 525 356 161 160 ÇATALKAYA 359 154 128 379 208 139 21 FATİH 224 İzmir İnönü İntur Sitesi İç Yolu İmren Sitesi İç Yolu İbrahim Gül Talisca Seal Beach Clap Sahil Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Leman Kavukçu Kazım Karabekir Kamukent Sitesi İç Yolu Fatih Fakülte Eski Karaburun Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Doğa Tatil Sitesi İç Yolu DEREBOYU Aykent 90 Sitesi İç Yolu Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu 526. Sk. 524. Sk. 520. Sk. 52. Sk. 518. Sk. 510. Sk. 509 Sk. 507. Sk. 488. Sk. 487. Sk. 485. Sk. 476. Sk. 475. Sk. 473. Sk. 470. Sk. 453. Sk. 452. Sk. 445. Sk. 444. Sk. 440. Sk. 44. Sk. 438. Sk. 415 395. Sk. 389. Sk. 388. Sk. 375. Sk. 371. Sk. 364. Sk. 360. Sk. 347. Sk. 342 Sk. 340. Sk. 337. Sk. 333. Sk. 332. Sk. 328. Sk. 326. Sk. 325. Sk. 323. Sk. 321 315. Sk. 311. Sk. 293. Sk. 283. Sk. 28. Sk. 228. Sk. 226. Sk. 216. Sk. 213. Sk. 210. Sk. 195. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 172. Sk. 169. Sk. 166 165. Sk. 162. Sk. 155. Sk. 154. Sk. 134. Sk. 133. Sk. 131. Sk. 126. Sk. 120. Sk. 114. Sk. 111 Sk. 150 110 616 MORDOĞAN KÜME EVLER 557 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 341 381 589 407 633 595 539 634 637 531 538 635 610 641 591 590 629 594 613 12/1 558 612 542. Sk. 638 Sk. 543 596 491 617 597 540 592 636 611 394 546 217 117 360 382 419 10 11 436 191 369 386 378 342 81 618 346 443 178 345 197 373 147 196 435 çatalkaya 389 143 177 GÖKPINAR 125 67 isimsiz521 305 276 185 207 536 140 336 366 176 109 537 324 614 157 ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 12 320 FAKÜLTE 204 400 MORDOĞAN 64 371 47 201 374 193 İÇ YOL 63 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 198 545 601 104 309 101 493 199 598 556 554 553 625 624 623 619 600 603 604 605 606 607 608 563 569 567 564 565 544 620 621 622 615 571 570 555 507 168 Şehit Süleyman Aşkın 364 362 183 440 163 136 153 144 22 26 352 83 175 251 )
Kösedere ( karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Karaburun Yolu Ağalarseki KARAAĞAÇ Kayapınar Küme Evler AĞALARSEKİ Eğlenhoca YUKARI BOYABAĞ )
İnecik ( İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik KAYNARPINAR KÜME EVLER KAYNARPINAR )
Eğlenhoca ( EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu 5023 5009 5005 OVACIK )
Tepeboz ( TEPEBOZ YENİLİMAN Yeniliman Tepeboz Yolu Ayışığı Sitesi yok )
Saip ( 3126 3109 3137 3247 3267 3268 3244 3111 3139 3257 3108 3261 3105 3252 3251 İzmir Cd. Nergis Sitesi Sk. HERCAİ 3248. Sk. 3186. Sk. 3181. Sk. 3133. Sk. 3110 3249 3131 SÖĞÜT 1 3273. sk. 3221 3116 3132 3237 3103 3115 3118 3114 3112 3136 3107 3127 3120 3235 3128 3129 3113 3265 3264 3106 3123 3256 3142 3236 GARDENYA ZAKKUM SARDUNYA 3243 3242 FULYA 3197 3226 3225 3228 3196 3192 3195 ESKİ OKUL KIZILCIK 3220 KARDELEN 3263 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3200 3199 3185 3232 3231 3250 3254 )
Hasseki
Bozköy ( GAZİ MUSTAFA KEMAL 1121 Çamlık Yıldıztepe Sitesi Taşkın Deniz Sk. Bozköy Yolu Bozköy Köyü İç Yolu 1119 AKÇEKİLİSE KOLCA 1112 1106 1111 1120 )
Anbarseki ( ESENDERE ANBARSEKİ SASKO Esendere Yolu Ambarseki Yolu Ambarseki Köyü İç Yolu 3178 KARABURUN )
Merkez ( 1282 1178 1175 1156 1181 1164 1185 1100 LALE Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. Şehit Hakan Algın Cd. İSTİKLAL Çiğdem Sk. Sümbül Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Lale Sk. Karanfil Sk. Gelincik Sk. Eski Pazar Yeri Sk. Emniyet Cd. Cumhuriyet Cd. Başkomutan Atatürk Atatürk Cd. 1290. Sk. 1189 1170 AŞAĞI ÇEŞME 1298 1171 1292 )
İskele ( Kepez Cd. Dere Sk. 2302 BODRUM )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 12:00
Kesinti ID : 3293820
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 569 538 564 544 555 539 531 554 558 542. Sk. 543 540 557 553 556 545 537 546 )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:30 - 13:30
Kesinti ID : 3293823
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( Karaburun Yolu )
İnecik ( KAYNARPINAR KÜME EVLER Kayapınar Küme Evler )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293827
KARABURUN / İZMİR
Bozköy ( 1106 1111 Taşkın Deniz Sk. 1119 1120 1112 )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3292858
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet ( 6705. Sk. 6681. Sk. 6681/1. Sk. 6682. Sk. 6688. Sk. 6689. Sk. 6690/1. Sk. 6692. Sk. 6692/1. Sk. 6692/3. Sk. 6692/4. Sk. ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK 6701. Sk. 6710 6718. Sk. Anadolu Cd. )
İnönü ( 6660. Sk. )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3293859
KEMALPAŞA / İZMİR
Bağyurdu Yeni ( Sarı Ceviz Mevkii Yolu Tokat Burnu Sokak Çayır Sokak İzmir Ankara Cd. Çayır Kümeevleri Ova )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 16:00
Kesinti ID : 3293583
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Tumbullar
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3293610
KİRAZ / İZMİR
Yenişehir ( KOCAOVA )
Umurcalı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3293617
KONAK / İZMİR
Etiler ( 1264. Sk. 1266. Sk. 1268. Sk. Anafartalar Bozkurt Mürselpaşa Blv. )
Mimar Sinan
Oğuzlar ( 1260. Sk. 1261. Sk. Bozkurt Cd. Emre Özdestan Sk. )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293632
MENDERES / İZMİR
Şaşal ( 7905 Menderes Gümüldür Yolu S Asal Köyü Yolu Yokk 7902 )
Keler ( deliömer sokak deli ömer sokak Deliömerli sokak 7913 sokak DELİ ÖMER Koy Yol deli ömer deliömer )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293639
MENDERES / İZMİR
Akçaköy ( 7204 sok )
Görece Cumhuriyet ( 7204 sokak 7204 5009 )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293642
MENDERES / İZMİR
Ataköy ( 5612 Bağyeri Sk. 5613 5621 bağyeri 5623 5606/1 SOK Çapar Yeşil Sk. Taşaltı Ilıpınar Sk. Harmanyeri Sk. Bağ Yeri Sk. MUSTAFA KEMAL 5613. Sk. 5612. Sk. 5611. Sk. 5610. Sk. 5605 5604. Sk. 5603 5602/1. Sk. 5602 5609. Sk. 5506. Sk. 5606/1. Sk. 4103/1. Sk. 5621/3 5621/6 5602/1 5602/1 sokak 5607/1 ılıpınar sokak ılıpınar 5623 sokak claros bulvarı 5620 5621/1 sokak 5621/5 Taşaltı Küme evleri sokak çapar Taşaltı sokak 5621/4 5621/6 sokak 5609/1 5607 sokak mustafa kemal sokak Bağyeri 5622/1 sk. 5622/1 5620 sokak Taşlı Kümeevleri sokak )
Sancaklı ( İZMİR 7864 Aşağı Sancaklı Cd. Yukarı Sancakli Köyü Yukarı Sancakli Köyü Yukarı Sancak Köyü 7871 SOKAK Yukarı Sancak Koy 7857 Yukari Sancak Köyü Yukari Sancak Pano YUKARI SANCAKLI Aşağı Sancak Köyü CLAROS 7865 7859 7873 sokak 7868 7850 sokak 7873 7862 7867 sokak )
Değirmendere ( Şehit Murat Güvenç Cd. Yurt Sk. Muzaffer Sk. Mor Menekşe Sk. Kırımlı Çk. Koy İci Yol Koy Yolu Klophon Sk. Güren Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Başpınar Cd. 23 Nisan Cd. Şehit Ali Pınar Sk. Çamlıbağ Sk. Yörük Sk. Kooperatif Çk. Ilıkpınar Sk. Hayatlı Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Fevzi Çakmak Karakolu Sk. Algan Sk. Aksoy Sk. Şelale Sk. Şehit Gürcan Ulucan Sk. Ruşen Ali Sk. Maltepe Sk. Malta Sk. Kurudere Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Faik Bey Sk. Evren Sk. Cihan Beşevler Sk. Alem Sk. 3503. Sk. 3501. Sk. 3500. Sk. 30502. Sk. Malta 3505 Beşevler sk. 23 NİSAN PAKYER 3504 SOKAK 3504 sokak 3506 sokak )
Ahmetbeyli ( 4023 ÖZDERE İZMİR Sahil Yolu Cd. Nation Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Işıklı Klaros Cd. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. 4083. Sk. 4081. Sk. 4078. Sk. 4077. Sk. 4073. Sk. 4071. Sk. 4069. Sk. 4067. Sk. 4065. Sk. 4062. Sk. 4060. Sk. 4059. Sk. 4058. Sk. 4056. Sk. 4055. Sk. 4054. Sk. 4052. Sk. 4051. Sk. 4050. Sk. 4049. Sk. 4048/1. Sk. 4048. Sk. 4047. Sk. 4046. Sk. 4045. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4040. Sk. 4039. Sk. 4037. Sk. 4036/1. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4034. Sk. 4032. Sk. 4031. Sk. 4030. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4024. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. 4048 sk 4030 SK 4030 4029 Claros bulvarı )
Gölova ( 7611 7607 4108. Sk. GÖLOVA tarımsal için 7609 7606 7608 7605 7604 sokak )
Çileme
Çile ( OVA 7455 sok 7458 Sahil Cd. 7454 7456 Fatih Sk. Dedealtı Sk. CENNET Bırandamı Birandami Sk gazi mustafa paşa 7451. Sk. bırandamı 7459 MERSİN 7451/1 sokak 7457 7455 sokak mersinalanı sok. )
Çamönü ( 13 12. Sk. 11. Sk. 10. Sk. Vatan Cd. Sevgi Cd. İZMİR 9. Sk. 8. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22/2. Sk. 22. Sk. 21/1. Sk. 21. Sk. 20. Sk. 19. Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 14. Sk. 13. Sk. 21/4 21/1 21 21/3 sokak taşaltı 16 sokak 21/2 15 sokak 21 sokak )
Çakaltepe ( çakaltepe kümeevleri sokak çakaltepe küme evleri 7300/1 7300 7311 sok ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ Palamutarası Palamutarası Yolu 7313. Sk. 7302. Sk. 7300/9. Sk. 7300/2. Sk. 7300/10. Sk. 7310 SOKAK 7318 7314 sokak 7314 7336 7335 7318 sokak 7303 7300/8 7300/4 7310 7312 7308 7306 7317 sokak 7302 sokak 7330 sokak 7320 sokak 7327 7325 sokak 7317/1 7333 7331 7300/12 7332 sokak 7300/5 sokak 7301 sok. )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293645
MENDERES / İZMİR
Keler
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293646
MENDERES / İZMİR
Ahmetbeyli
Çukuraltı ( 2007 2015 sk 8625 8625 SK 2299 2329 2350 2331 2029 2014 SK 2326 sk 2342 sk 2027 sk 2287. Sk. 2289. Sk. 2291. Sk. 2293. Sk. 2295 2297. Sk. 2299. Sk. 2301. Sk. 2303. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2311. Sk. 2313. Sk. 2315. Sk. 2317. Sk. 2319. Sk. 2321. Sk. 2322. Sk. 2323. Sk. 2324. Sk. 2325. Sk. 2326. Sk. 2327. Sk. 2328. Sk. 2330 2332. Sk. 2332/1. Sk. 2334. Sk. 2336. Sk. 2340. Sk. 2342. Sk. 2344. Sk. 2346. Sk. 2348. Sk. MUSTAFA KEMAL PAŞA Sevgi Yolu Sk. Umut Cd. ÖZDERE İZMİR 2001. Sk. 2002. Sk. 2003. Sk. 2004. Sk. 2005. Sk. 2006. Sk. 2008. Sk. 2009. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. 2016. Sk. 2017. Sk. 2018. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2023/1. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2027. Sk. 2029 sk 2029. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. 2032. Sk. 2033. Sk. 2034. Sk. 2034/1. Sk. 2036. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2044. Sk. 2053. Sk. 2279. Sk. 2281. Sk. 2281/1. Sk. 2283. Sk. 2291/1 2328/1 )
Gümüldür Atatürk ( 6350 hürriyet cd hurriyet caddesi sevgi cd KARŞIYAKA SK 311. Sk. 6312. Sk. 6336. Sk. 357. Sk. 6359 379. Sk. 6304. Sk. 6306. Sk. 6308. Sk. 6310. Sk. 6313. Sk. 6314. Sk. 6321. Sk. 6322. Sk. 6323. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6335. Sk. 6337. Sk. 6339. Sk. 6340. Sk. 6345. Sk. 6346. Sk. 6347. Sk. 6349. Sk. 6350. Sk. 6351. Sk. 6353. Sk. 6354. Sk. 6355. Sk. 6356. Sk. 6360. Sk. 6362. Sk. 6377. Sk. 6391. Sk. 6393. Sk. 6414 Abdi İpekci Cd. Abdi İpekçi CEVİZCİLER Hasan Eren Cd. Hürriyet Cd. Klaros Cd. Lebedos Cd. Mehmet Akmeral Cd. MERYEM ANA Ovacık Sk. Ramazan Koyuncu Evleri SAHİL Sevgi Cd. Sinema Sk. Yarentepe Denizkent Sitesi Yörükler Sk. Öğretmen Hacı Yıldız Sk. GÜMÜLDÜR İZMİR yörükler 6352 )
Gümüldür Cumhuriyet ( 6403 6406 6406 sk SEVGİ FATİH temel paşa cd 6435 6401. Sk. 402. Sk. 406. Sk. 431. Sk. 6443 6447 6449. Sk. 6403. Sk. 6404. Sk. 6405. Sk. 6409 6411. Sk. 6413 6415. Sk. 6419. Sk. 6421. Sk. 6427. Sk. 6433. Sk. 6435. Sk. 6437. Sk. 6445. Sk. 6451. Sk. 6453. Sk. 6455. Sk. 6457. Sk. 6459. Sk. 6461. Sk. 6435/1 Fatih Cd. Ovacık Cd. Soydaşkent Cd. Temel Paşa Cd. 6439. Sk. 6465 Meryem Ana Cd. Sınır Sk. Temelpaşa FATİH CAD. 6407 6423 TEMELPAŞA )
Gümüldür Fevzi Çakmak ( 6246 6285 6239/1 6239 sokak 6248 SK 6239 6239 sk 6264. Sk. 6266. Sk. 6267. Sk. 6268. Sk. 6270. Sk. 6271. Sk. 6425. Sk. Esentepe Cd. Gazi Mustafa Kemal Blv. Menderes Gümüldür Yolu Sağlık Sk. 237. Sk. 6251 6272 6273. Sk. 279. Sk. 6283. Sk. 285. Sk. 287. Sk. 6289 291. Sk. 293. Sk. 295. Sk. 6230. Sk. 6234. Sk. 6236. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6241. Sk. 6242. Sk. 6245 6247. Sk. 6248. Sk. 6250. Sk. 6253. Sk. 6254/1. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6259. Sk. 6260. Sk. 6261. Sk. 6262. Sk. 6263. Sk. TEPE Özgürlük Cd. İstiklal Cd. Şehit Sk. Şener Cd. 6263/1 6244 6232 6283 )
Gümüldür İnönü ( DR. ENVER BOZYAKALI TEYFİK YILMAZ CD 6112 sk 6153 sk 6030. Sk. 6115. Sk. 6139. Sk. 6155. Sk. 6157. Sk. 6159 Baraj Cd. Barış Cd. Hakkı Efendi Cd. Mavi Kent Sitesi TEYFİK YILMAZ Yakamoz Cd. 6116 6114 6145 )
Özdere Cumhuriyet ( 3057/1 3009 3057 3114 3116 3083 3028 3064 SAHİL YOLU 3030 3050 3058 3102 3031 3104 3055 3017 3019 3059 3077 3083 SK 3030 SK 3030 sk İZMİR CD 3078/1 3062 sk 3080. Sk. 3081. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3086. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3092. Sk. 3094. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108 Sk. 3117. Sk. 3130. Sk. 3130/1. Sk. 3132. Sk. 3134. Sk. 3136. Sk. Adnan Alır Cd. ALİM OĞLU Sahil Yolu Cd. Sevgi Parkı İçi Yolu Şükrü Özkan Cd. 3002. Sk. 3004. Sk. 3006. Sk. 3008. Sk. 3017. Sk. 3021. Sk. 3023. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030. Sk. 3078 3032. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3041. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. 3047. Sk. 3049 3051. Sk. 3053. Sk. 3059. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3067. Sk. 3070. Sk. 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3012 3051/1 3068 3015 )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293649
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı ( 2320. Sk. 2318. Sk. 2316. Sk. 2312. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308 2304. Sk. 2298. Sk. 2296. Sk. 2294. Sk. 2292. Sk. 2290. Sk. 2288 2286. Sk. 2197 sk 2209 sk 2187 2268 2236/1 2197 2203 2264 2262 2237 2227 2225 2282. Sk. 2280. Sk. 2278. Sk. 2276/2. Sk. 2276/1. Sk. 2276. Sk. 2275. Sk. 2274. Sk. 2273. Sk. 2272. Sk. 2271 2270. Sk. 2269. Sk. 2267. Sk. 2266. Sk. 2265. Sk. 2263. Sk. 2261. Sk. 2259. Sk. 2258. Sk. 2257. Sk. 2256. Sk. 2253. Sk. 2252. Sk. 2251. Sk. 2250. Sk. 2249. Sk. 2248. Sk. 2247. Sk. 2246. Sk. 2244. Sk. 2243. Sk. 2242/1. Sk. 2242. Sk. 2241. Sk. 2240. Sk. 2239. Sk. 2238. Sk. 2236. Sk. 2235. Sk. 2234. Sk. 2233. Sk. 2232. Sk. 2231. Sk. 2230. Sk. 2228. Sk. 2226. Sk. 2224. Sk. 2223. Sk. 2222. Sk. 2221. Sk. 2220. Sk. 2219. Sk. 2218. Sk. 2217. Sk. 2216/1. Sk. 2216. Sk. 2215. Sk. 2214. Sk. 2213. Sk. 2212. Sk. 2211. Sk. 2210. Sk. 2209. Sk. 2208. Sk. 2207. Sk. 2206. Sk. 2205. Sk. 2204. Sk. 2202. Sk. 2200. Sk. 2198. Sk. 2197/1. Sk. 2196. Sk. 2195. Sk. 2194. Sk. 2192. Sk. 2191. Sk. 2190. Sk. 2189. Sk. 2188. Sk. 2234 2186. Sk. 2185. Sk. 2184. Sk. 2183. Sk. 2182. Sk. 2180. Sk. 2179. Sk. 2178. Sk. 2177. Sk. 2176. Sk. 2175. Sk. 2173. Sk. 2170. Sk. 2169. Sk. 2168. Sk. 2167. Sk. 2166. Sk. 2165. Sk. 2164. Sk. 2163. Sk. 2162. Sk. 2161. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2158. Sk. 2157. Sk. 2155. Sk. 2154. Sk. 2153. Sk. 2152. Sk. 2151. Sk. 2150. Sk. 2149. Sk. 2147. Sk. 2146. Sk. 2145. Sk. 2144. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2139/1. Sk. 2139. Sk. 2138. Sk. 2137. Sk. 2135. Sk. 2134. Sk. 2133. Sk. 2132. Sk. 2131/1. Sk. 2131. Sk. 2130. Sk. 2129. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2123. Sk. 2121. Sk. 2119. Sk. 2117. Sk. 2116. Sk. 2115. Sk. 2114. Sk. 2113. Sk. 2112. Sk. 2111. Sk. 2110. Sk. 2109. Sk. 2108. Sk. 2107. Sk. 2106. Sk. 2105/1. Sk. 2102. Sk. 2101. Sk. 2100. Sk. 2099. Sk. 2098. Sk. 2097. Sk. 2096. Sk. 2095. Sk. 2094. Sk. 2093. Sk. 2092. Sk. 2091. Sk. 2090. Sk. 2089. Sk. 2087. Sk. 2086. Sk. 2085. Sk. 2084. Sk. 2082. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 2078. Sk. 2076. Sk. 2075. Sk. 2074. Sk. 2073. Sk. 2072. Sk. 2071. Sk. 2070. Sk. 2069. Sk. 2068. Sk. 2067. Sk. 2066. Sk. 2065. Sk. 2063. Sk. 2061. Sk. 2060. Sk. 2058. Sk. 2056. Sk. 2055. Sk. 2054. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2051. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2048. Sk. 2047. Sk. 2046. Sk. 2045. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. 2042. Sk. 2041. Sk. 2039. Sk. 2037. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2033/1. Sk. 2033. Sk. 2025. Sk. Çıkmaz Sk. Çukuraltı Sevgi Yolu Sk. Çetin Yetiştiren Cd. Çetin Yetiştiren Site İçi Yol Site İci Yol Site Yolu Sevgi Yolu Sk. Menteş Sk. Menteş Cd. Mecidgökyokuşlu Cd. Efetur Cd. Bülent Ulusu Sk. Asri Özkan Cd. Arif Sinan Cd. 2111/1 2320/1. Sk. )
Orta ( 1260 1144 1300 1196/1 1195 1154 1132 1128 1043 1126 1124 Yol Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Koyyolu Koy Yolu TÜRKAN SAYLAN KAMİL ESER Gençlik Parkı İçi Yolu FİLİZ MUSTAFA KEMAL PAŞA 8110. Sk. 8104. Sk. 8103. Sk. 8102. Sk. 8101. Sk. 8040. Sk. 8039. Sk. 8038. Sk. 8037. Sk. 8036. Sk. 8035. Sk. 8034 8033. Sk. 8031. Sk. 8028. Sk. 8027. Sk. 8026. Sk. 8025. Sk. 8024. Sk. 8018. Sk. 8017. Sk. 8016. Sk. 8015. Sk. 8013. Sk. 8012. Sk. 8011. Sk. 8008. Sk. 8007. Sk. 8005. Sk. 8004. Sk. 8003. Sk. 29 EKİM 1306 1302. Sk. 1121 sk 1284. Sk. 1282. Sk. 1274 Sk. 1272. Sk. 1264. Sk. 1242. Sk. 1238. Sk. 1236. Sk. 1234. Sk. 1232. Sk. 1230. Sk. 1228. Sk. 1226. Sk. 1224. Sk. 1222. Sk. 1220. Sk. 1218. Sk. 1212. Sk. 1210. Sk. 1208. Sk. 1204. Sk. 1202/1. Sk. 1202. Sk. 1198. Sk. 1196 1193. Sk. 1191. Sk. 1189. Sk. 1186. Sk. 1182. Sk. 1180. Sk. 1178. Sk. 1176. Sk. 1172. Sk. 1171. Sk. 1170. Sk. 1169. Sk. 1168. Sk. 1167. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164. Sk. 1162. Sk. 1161 1160. Sk. 1159. Sk. 1158. Sk. 1157. Sk. 1156. Sk. 1153. Sk. 1152. Sk. 1151. Sk. 1150/1. Sk. 1150. Sk. 1149. Sk. 1148. Sk. 1147 1146. Sk. 1145. Sk. 1142. Sk. 1140. Sk. 1139. Sk. 1138. Sk. 1136. Sk. 1134. Sk. 1133. Sk. 1131 1130 1129 1126/1. Sk. 1122 1121. Sk. 1120. Sk. 1118. Sk. 1117. Sk. 1116. Sk. 1114. Sk. 1113. Sk. 1112. Sk. 1108. Sk. 1106. Sk. 1104/1. Sk. 1100. Sk. 1098. Sk. 1096. Sk. 1094. Sk. 1092. Sk. 1090. Sk. 1088. Sk. 1087. Sk. 1086. Sk. 1085. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1081. Sk. 1080. Sk. 1078. Sk. 1077. Sk. 1076. Sk. 1074. Sk. 1072. Sk. 1070. Sk. 1068. Sk. 1067. Sk. 1066. Sk. 1064. Sk. 1062. Sk. 1060. Sk. 1058. Sk. 1056. Sk. 1054. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1044. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. 1036/1. Sk. 1032 1030. Sk. 1029. Sk. 1023. Sk. 1022. Sk. 1021. Sk. 1020. Sk. 1014. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1006/1. Sk. 1006. Sk. 8104/1 sk 1260 SK 1306 SK 1292 1216 1276 1272 )
Gümüldür İnönü ( 6131 6045 6092 6129 GAZİ OSMAN NURİ PAŞA 6107 Yeşilköy Sk. YAVUZ SELİM TEYFİK YILMAZ Seydi Ali Reis Sk. Sanayi Sitesi İç Yolu MİMAR SİNAN MERYEM ANA Halide Edip Adıvar Cd. Hakkı Efendi Cd. Barış Cd. 99. Sk. 6097 6095. Sk. 6159 6127. Sk. 6125. Sk. 6123 6115. Sk. 6109. Sk. 6105. Sk. 6103. Sk. 6085. Sk. 6082. Sk. 6080. Sk. 6078. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6066. Sk. 6065. Sk. 6064. Sk. 6037. Sk. 6035. Sk. 6029. Sk. 6027. Sk. 6025. Sk. 6021 6017. Sk. 6015. Sk. 6013. Sk. 6011. Sk. 6010. Sk. 6009. Sk. 6008. Sk. 6006. Sk. 6005 6004. Sk. 6003 6002. Sk. SEVGİ CD AKDENİZ 6101 )
Gümüldür Fevzi Çakmak ( 6219 6201 Şener Çk. Şener Cd. 6231. Sk. 6229. Sk. 6227. Sk. 6225. Sk. 6223. Sk. 6221. Sk. 6217. Sk. 6213. Sk. 6211. Sk. 6210. Sk. 6208. Sk. 215. Sk. 6207 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. SAHİL Gazi Mustafa Kemal Blv. Deniz Cd. Barbaros Hayrettin Paşa Cd. 6204 )
Gümüldür Cumhuriyet
Gümüldür Atatürk ( Sevgi Cd. Sahil 6309. Sk. 6307. Sk. 6305. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. hürriyet cd )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 1:00
Kesinti ID : 3293773
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk ( 930/7 sk. 9030/6 9044/1 9034 9030 9001. Sk. 9003. Sk. 9007. Sk. 9009. Sk. 9011. Sk. 9013. Sk. 9015. Sk. Ahmet Kenan Tanrıkulu Cd. Barboros Hayrettin Paşa Sk. Cami Sk. Dedeoğlu Sk. Demiryolu Sk. Dumlupınar Sk. Fırat Sk. Gülistan Sk. Haliç Sk. Laleli Sk. Namık Kemal Sk. Nene Hatun Sk. Osman Kibar Sk. Osmangazi Sk. DÜZ OVA Pelin Sk. Sakarya Süleyman Çelebi Cd. Çayır Sk. Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk. 9003/1 9011/1 )
Tekeli Fevzi Çakmak ( 9024/4 poyraz sok 9026/1 9025 SOK 9021/2 sok Çiçek Sk. Çiftlik Sk. Zeytinlik Sk. Yıldız Sk. Yeşillik Sk. Yayla Sk. Türbe Sk. Toros Sk. Sıra Selvi Sk. Poyraz Sk. Piri Reis Sk. Petek Sk. Nehir Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Meriç Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Kızılırmak Sk. Karanfil Sk. Güneş Sk. Gelincik Sk. Gediz Sk. 9004/1 Meriç Sokak Ekrem Demirtaş Cd. Dicle Sk. Bayır Sk. Bahar Sk. Anafartalar Sk. 9002. Sk. 9020/15 9027/2 9006 sokak 9020/2 9024/7 9024/12 9020/3 9021/4 9012 sokak 9027 sokak 9020/9 KAZIM KARABEKİR Cd 9024/10 sokak 9024/11 9021 sokak 9024 sokak )
Çakaltepe ( isimsiz 85 )
Çileme ( KARAKUYU YOLU Karakuyu )
Karakuyu ( 7661 sokak 7659 7657 sokak 7654 7652 7653 7650 KARAKUYU 7657/2 sokak 7656 sokak Koy Yolu 7662 Palamutarası karakuyu küme evleri 7655 7661 )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 1:00
Kesinti ID : 3293774
MENDERES / İZMİR
Çamönü ( 21/1. Sk. 22. Sk. 22/2. Sk. 23. Sk. 24. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 28. Sk. 29. Sk. 8. Sk. 9. Sk. İZMİR Sevgi Cd. Vatan Cd. İZMİR 10. Sk. 11. Sk. 12. Sk. 13 21 sokak 15 sokak 21/2 16 sokak taşaltı 21/3 sokak 21 21/1 21/4 13. Sk. 14. Sk. 16. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 19. Sk. 20. Sk. 21. Sk. )
Çile ( mersinalanı sok. 7455 sokak OVA 7457 7459 7451/1 sokak MERSİN Bırandamı bırandamı 7451. Sk. gazi mustafa paşa Birandami Sk CENNET Dedealtı Sk. Fatih Sk. 7456 7454 Sahil Cd. 7458 7455 sok )
Çileme ( 7539 sokak 7539 sok 7542 sokak 7531 7518 7509 KARAKUYU YOLU 7517 Hürriyet Sk. 7515 Sk. Koca Yusuf Sk. 7505 7521 sokak Palmiye Sk. 7507 sokak 7506 7527 Yıldırım Beyazıt Sk. Çimen Sk. 4006/1. Sk. 4007/1. Sk. 7526 4009/1. Sk. 7511 Sk. 7523 5504. Sk. 7541 Sk. 7539 5511. Sk. AŞAĞI SANCAKLI 7503 7525 sokak Açelya Sk. 7529 Sk. 7512 Cilek )
Develi ( 9142 9113 sokak 903 9121 SARIÇAY 2 903 SOKAK 903 sokak 9105. Sk. 9111. Sk. 9113 Sk. 9113. Sk. 9118. Sk. 9119. Sk. 9120. Sk. 9122. Sk. 9123. Sk. 9124. Sk. 9125. Sk. 9126. Sk. 9126/1. Sk. 9126/2. Sk. 9126/3. Sk. 9127. Sk. 9128. Sk. 9130. Sk. 9126/3 Claros caddesi CLAROS )
Gölova ( 7605 7604 sokak 7606 7607 7608 7609 tarımsal için GÖLOVA 4108. Sk. 7611 )
Ahmetbeyli ( 4049. Sk. 4050. Sk. 4051. Sk. 4052. Sk. 4054. Sk. 4055. Sk. 4056. Sk. 4058. Sk. 4059. Sk. 4060. Sk. 4062. Sk. 4065. Sk. 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Nation Cd. Sahil Yolu Cd. ÖZDERE İZMİR 4023 Claros bulvarı 4029 4030 4030 SK 4048 sk 4001. Sk. 4003. Sk. 4004. Sk. 4005. Sk. 4008. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4024. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4030. Sk. 4031. Sk. 4032. Sk. 4034. Sk. 4035. Sk. 4036. Sk. 4036/1. Sk. 4037. Sk. 4039. Sk. 4040. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4044. Sk. 4045. Sk. 4046. Sk. 4047. Sk. 4048. Sk. 4048/1. Sk. )
Altıntepe ( kona küme evleri sokak 902 kono küme evleri sokak Kona KONA ÖZTÜRKLER )
Değirmendere ( 3506 sokak 3504 sokak 3504 SOKAK PAKYER Şehit Ali Pınar Sk. 23 NİSAN Beşevler sk. 3505 Malta 30502. Sk. 3500. Sk. 3501. Sk. 3503. Sk. Alem Sk. YUKARI SANCAKLI Beşevler Sk. Cihan Evren Sk. Faik Bey Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Kurudere Sk. Malta Sk. Maltepe Sk. Ruşen Ali Sk. Şehit Gürcan Ulucan Sk. Şelale Sk. Aksoy Sk. Algan Sk. Fevzi Çakmak Karakolu Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Hayatlı Sk. Ilıkpınar Sk. Kooperatif Çk. Yörük Sk. Çamlıbağ Sk. 23 Nisan Cd. Başpınar Cd. Gazi Mustafa Kemal Cd. Güren Sk. Klophon Sk. Koy Yolu Koy İci Yol Kırımlı Çk. Mor Menekşe Sk. Muzaffer Sk. Yurt Sk. Şehit Murat Güvenç Cd. )
Tekeli Atatürk ( 9048/1 sokak sakarya sokak SAKARYA sera 9049 sk. 9049 sokak 9045 9048/1 9049 9045/1 sokak 9045/3 Sakarya 9050/1 9050 9051 sera kümeevleri 9045/2 9047 SOK )
Tekeli Fevzi Çakmak ( 9018 sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK )
Sancaklı ( 7867 sokak 7862 7859 aşağı sancaklı sokak 7873 7850 sokak 7868 7855 7854 7512 sokak 7873 sokak 7864 7865 CLAROS Aşağı Sancak Köy Aşağı Sancak Köyü Pano Sancak Koy Sancak Köyü Yukari Sancak Yukari Sancak Köyü 7857 Yukarı Sancak Köyü Yukarı Sancak Koy 7871 SOKAK 7856 Yukarı Sancak Köyü Yukarı Sancakli Köyü Yukarı Sancakli Köyü Aşağı Sancaklı Cd. 7532 7852 sok )
Ataköy ( Bağyeri 5622/1 sk. 5622/1 5620 sokak Taşlı Kümeevleri sokak mustafa kemal sokak 5607 sokak 5609/1 5621/5 5621/6 sokak 5621/4 5621/3 Taşaltı sokak çapar Taşaltı Küme evleri sokak 5623 5621/6 Taşaltı 5621/1 sokak 5623 sokak 5620 claros bulvarı ılıpınar ılıpınar sokak 5607/1 5602/1 sokak 5602/1 7302 sokak 4103/1. Sk. 5606/1. Sk. 5506. Sk. MUSTAFA KEMAL 5609. Sk. 5602 5602/1. Sk. 5603 5604. Sk. 5605 5610. Sk. 5611. Sk. 5612. Sk. 5613. Sk. Bağ Yeri Sk. Harmanyeri Sk. Ilıpınar Sk. Yeşil Sk. Çapar 5606/1 SOK bağyeri 5621 5613 Bağyeri Sk. 5612 )
Çakaltepe ( 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 7325 sokak 7327 7318 7320 sokak 7330 sokak 7303 7308 7306 7312 7310 7314 7300/4 7300/8 7318 sokak 7335 7336 7314 sokak 7310 SOKAK 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7302. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Yolu Palamutarası ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 1:00
Kesinti ID : 3293775
MENDERES / İZMİR
Cüneytbey ( 648. Sk. 647 646. Sk. 645. Sk. 643 642/1. Sk. 642. Sk. 641 640 639. Sk. 636 635 634. Sk. 631. Sk. 625 622. Sk. 621. Sk. 619. Sk. 616. Sk. 613. Sk. 606. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 603 602. Sk. 601. Sk. 628 653 sokak 605/1 610 SOK 626 660 ŞEBBOY 635/1 9511 İBRAHİM TURAN ÜRÜNCÜ TAN Sürmeli Sk. Saha Sk. Helvacı Sk. DOĞAN Değirmen Sk. Cüneyt Bey Sk. ALAN 9501. Sk. 650. Sk. 649. Sk. )
Barbaros ( ÇEVREYOLU )
Altıntepe ( öztürkler sok öztürkler ŞEHİT MURAT 9513 9514 9503 9502 9501 9508 ARMUTLUK 2 9510 BEYAZGÜL 632 9512 9509 9551. Sk. 902 2000. Sk. ÖZTÜRKLER Sarıçay 1 Sokak Jandarma Yolu Kümesi Sk. DAMLAR Armutlu 3. Küme Sk. 9504 Armutlu 1 Küme Sk. ARMUTLUK 1. KÜME EVLERİ ARMUTLUK 3 Armutluk 1. Küme evleri ARMUTLUK 1 9550 damlar sokak 9557 2000 sokak 903 sokak 9552 sokak 903 SOKAK Jandarma Küme evleri sokak Öztürkler sokak 9558 sok. )
Akçaköy ( 7204 sok )
Mithatpaşa ( 557 OVA YOLU 513. Sk. 512. Sk. 511. Sk. 510. Sk. 509. Sk. Özbakan Sk. Yol ARMUTLUK 565. Sk. 563. Sk. 561. Sk. 560. Sk. 559. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 556. Sk. )
Kemalpaşa ( HÜKÜMET ATATÜRK 6 119/5 )
Kasımpaşa ( 208 ŞEHİT FATİH YALÇIN Çevik Sk. Çakallar Sk. Zeybek Sk. OKUL Kıvrık Sk. KUVA-İ MİLLİYE Kasımpaşa Sk. Demirci Sk. Aslan Sk. 50. Yıl Cd. 243. Sk. 241. Sk. 231. Sk. 222. Sk. 221. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 218. Sk. 217 216. Sk. 216 212 211. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 206. Sk. 204. Sk. 203 201/1 Sk. 201 1001. Sk. 204 213 sok 212/1 )
Hürriyet ( 5114. Sk. )
Görece Cumhuriyet ( 7204 sokak 7204 ÇEVRE YOLU Mithatpaşa Cd. SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI Gülçırpı Cd. Ahmet Necdet Sezer Blv. 5125. Sk. 5120. Sk. 5009 PİRİŞTİNA Piriştina Caddesi )
Gölcükler ( İSTASYON Sinafaklar Sk. 799. Sk. 701 )
Gazipaşa
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 1:00
Kesinti ID : 3293777
MENDERES / İZMİR
Cüneytbey ( 639 681 sokak 683 sokak 685 615-1 610 SOK TUNÇ 617 665 9513/1 643/1 638 9513 644 674 678 675 ŞEHİT MURAT İBRAHİM TURAN ÖZTÜRKLER Tunç Sk. TAN Site İç Yolu Sarıçay Sk. KARAKOL Helvacı Sk. Eski Camii Sk. Ersoy Sk. DOĞAN Cüneyt Bey Sk. 682 681. Sk. 680. Sk. 677 668. Sk. 666. Sk. 646. Sk. 645. Sk. 643 639. Sk. 636 634. Sk. 633. Sk. 631. Sk. 630. Sk. 618. Sk. 615. Sk. 614. Sk. 613. Sk. 612. Sk. 612 Sk. 611. Sk. 609. Sk. 609 Sk. 607. Sk. 607/1 )
Barbaros ( 365/1 ÇEVREYOLU 331 329 333 317 358 393 395 415 396 439 437 428 408 389 404 452 388 384/1 376 377 368 345 344 346 326 340 322 310 309 309/1 Çanakkale Sk. Sakarya Muharebe Sk. KUVA-İ MİLLİYE Gelibolu Sk. Aliağa Sk. 464. Sk. 434 416 414 412 411. Sk. 402. Sk. 409 394/1 394. Sk. 392 391. Sk. 384 381 382. Sk. 380. Sk. 378. Sk. 374 373. Sk. 369 370. Sk. 369/1 367. Sk. 366. Sk. 365. Sk. 364. Sk. 363. Sk. 362. Sk. 361. Sk. 360. Sk. 356. Sk. 355. Sk. 354 353. Sk. 352. Sk. 349. Sk. 348 347 335 328 Sk. 327 Sk. 325 324 Sk. 321. Sk. 320 Sk. 314. Sk. 303 Sk. 352 363/1 303 313 437/1 387 sokak 370 sokak )
Akçaköy ( akçaköy sok. 7213 7211 7205 sok Yol Yeniköy Yolu Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Koy Yolu 853 Sk. 7207. Sk. 7213/1 akçaköy ÇATALCA CADDESİ 7214 7203 851 ÇATALCA 7215 7202 7208 851 SOKAK 7213/1 sokak 7204 sokak 7210 7209 7208 sokak 7200 851 sokak 7205 sok. 7205 7208 sok )
Altıntepe ( 684 sok 9554 SOK ÇEVRE YOLU tabaş yolu 9556 9101 684. Sk. Sarıçay 1 Sokak Jandarma Yolu Kümesi Sk. DUMLUPINAR ŞEHİTLİK DAMLAR 9556 sokak SARIÇAY 2 9554 sokak )
Kuyucak ( Menderes-Orhanlı Sokak 7753 7751. Sk. 7750 sokak )
Küner ( 7837 sokak 7838 7807 7808 Pirentepe küme evleri 7804 7835 7805 sokak 7804/1 sokak 7801/1 sokak pirentepe sok. 7801 7818 sok pirentepe Kümeevleri sokak 820/2 sok. 802/2 7802 7803 7820 7802/1 7806 7811 pirentepe 7824 7823 7833 7825 Menderes Gümüldür Yolu Küner Sk. KÜNER 7821. Sk. 7823 sokak 7820 sokak 7818 7830 sokak küner küme evleri sokak 7809 sokak 7814 sokak 7828 7801/1 7812 sokak 7815 7813 )
Keler
Develi ( CLAROS Sera Sk 9131 9134 9140 9139. Sk. 9138. Sk. 9137. Sk. 9136 9130. Sk. 9131. Sk. 9129. Sk. 9117 9115. Sk. 9114. Sk. 9112. Sk. 9111. Sk. 9110. Sk. 9109. Sk. 9107/1 9107 9106 9105. Sk. 9104. Sk. 9103 9102. Sk. 9140/1 9132 9141 sokak 9105 9137 sokak 9131 sokak 9110 9113 sokak )
Çatalca ( 7419 7420 7422 sokak Çatalca Köyü Yolu Çatalca Cd. 7429. Sk. 7427 Sk. 7406. Sk. 7410 7410 sokak 7405 7406 ÇATALCA CAD. 7429 7407 sokak Çatalca cd. 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak )
Yeniköy ( 7963 sok 7961 7950/1 7964 7967/1 7963 7976 sokak Yeniköy Köprüsü 7950 7982/1. Sk. 7980 Sk. 7976. Sk. 7976 Sk. 7982 7980 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7957 7953 7958 7961 sokak 7951 7957 sokak 7980/2 7954 7956 7951 sokak 7958 sokak 7980 sokak )
Şaşal ( Şaşal Köyü )
Mithatpaşa ( CUMAOVASI ARMUTLUK )
Kemalpaşa ( HÜKÜMET 6 119/5 119/3 119/2 119/1 )
Dereköy ( 7801 sok 820/2 sokak 856 854 854 sok. 854 sok Merkez Sk. Kuva-İ Milliye Cd. Dereköy Kümesi Cd. Dereköy Küme Evleri Sk. Dereköy Cd. 854 Sk. 852 Sk. 823. Sk. 821. Sk. 820. Sk. 812. Sk. 809. Sk. 808. Sk. 807 Sk. 805. Sk. 804. Sk. 803/2. Sk. 803/1. Sk. 803 802 800. Sk. 820 857 sokak 807/2 802/1 801 852 sokak 852 820/2 854 SOKAK 807/1 sokak 807 sokak 850 Pirentepe pirentepe küme evleri sokak pirentepe küme evleri Pirentepe Küme Evleri 822 851/1 sokak 857 822 sokak pirentepe kümeevleri sokak 800 sokak 809 sokak )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3293591
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak ( SUBATAN YAYLASI KÜME EVLERİ SUBATAN )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3293593
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Tire Ödemiş Yolu Kazanlı Köyü İç Yolu )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293646
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler ( 6300. Sk. 6259 6208 SK 6259 sk 6084 6116. Sk. 6201. Sk. 6202. Sk. 6203. Sk. 6204. Sk. 6205 Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6207 Sk. 6207. Sk. 6209 Sk. 6211 Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. 6214. Sk. 6215 Sk. 6215. Sk. 6218. Sk. 6219. Sk. 6222. Sk. 6223. Sk. 6224. Sk. 6224/1. Sk. 6225. Sk. 6226. Sk. 6227. Sk. 6228. Sk. 6229. Sk. 6230. Sk. 6231. Sk. 6232. Sk. 6234. Sk. 6235. Sk. 6236. Sk. 6238. Sk. 6239. Sk. 6240. Sk. 6241. Sk. 6242. Sk. 6243. Sk. 6244. Sk. 6245. Sk. 6246 6247. Sk. 6248. Sk. 6249. Sk. 6250. Sk. 6251. Sk. 6252. Sk. 6253. Sk. 6254. Sk. 6255. Sk. 6256. Sk. 6257. Sk. 6258. Sk. 6260. Sk. 6261 6261. Sk. 6262. Sk. 6263. Sk. 6264. Sk. 6265. Sk. 6266. Sk. 6267. Sk. 6268. Sk. 6272. Sk. 6274. Sk. 6276. Sk. 6278 6280. Sk. 6282. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6288. Sk. 6290. Sk. 6292. Sk. 6294. Sk. 6296. Sk. 6298. Sk. 6304. Sk. 6305 6306. Sk. 6308. Sk. 6310. Sk. 6312. Sk. Baraj Cd. Baraj Sk. Cumhuriyet Cd. Millet Cd. MUSTAFA KEMAL PAŞA Sahil Yolu Sk. Site İçi Yol Vatan Cd. Yürüyüş Yol Ürkmez Köprüsü İSTİKLAL VATAN Ürkmez Cd. 6211 )
Atatürk ( KARAKOÇ )
Cumhuriyet ( 5221 5165 5391 5286 5385 5152. Sk. 5153. Sk. 5154. Sk. 5155. Sk. 5156. Sk. 5157. Sk. 5159. Sk. 5160. Sk. 5161. Sk. 5162. Sk. 5163. Sk. 5164. Sk. 5166. Sk. 5167. Sk. 5168. Sk. 5169 5169. Sk. 5170. Sk. 5171. Sk. 5172. Sk. 5173. Sk. 5174. Sk. 5175. Sk. 5177. Sk. 5178. Sk. 5179. Sk. 5180. Sk. 5182. Sk. 5198. Sk. 5200. Sk. 5201. Sk. 5202. Sk. 5203. Sk. 5204. Sk. 5205. Sk. 5206 5206. Sk. 5207. Sk. 5208. Sk. 5209. Sk. 5210 5211 5211/2. Sk. 5211/3. Sk. 5211/4. Sk. 5211/5. Sk. 5211/6. Sk. 5212. Sk. 5214. Sk. 5217. Sk. 5218. Sk. 5219. Sk. 5220. Sk. 5223. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5227. Sk. 5228. Sk. 5229. Sk. 5230. Sk. 5231. Sk. 5232. Sk. 5233 5234. Sk. 5235. Sk. 5236. Sk. 5237. Sk. 5238. Sk. 5239. Sk. 5241. Sk. 5242 Sk. 5243. Sk. 5244. Sk. 5245. Sk. 5246 5247. Sk. 5248. Sk. 5249. Sk. 5250. Sk. 5252. Sk. 5254. Sk. 5256. Sk. 5258. Sk. 5260 Sk. 5264. Sk. 5266. Sk. 5268. Sk. 5270 Sk. 5272 5272. Sk. 5276. Sk. 5277. Sk. 5279. Sk. 5283. Sk. 5288. Sk. 5289. Sk. 5290. Sk. 5291. Sk. 5293. Sk. 5294 5295. Sk. 5297. Sk. 5262. Sk. 5301. Sk. 5303. Sk. 5305. Sk. 5312. Sk. 5356 5364. Sk. 5364/1. Sk. 5366. Sk. 5368. Sk. 5369. Sk. 5370 5369 SOKAK 5371. Sk. 5373. Sk. 5375 Sk. 5377. Sk. 5378. Sk. 5380. Sk. 5381. Sk. 5382. Sk. 5384. Sk. 5388 5389 Sk. 5393 5397. Sk. 5398. Sk. 5399 5401. Sk. 5402 5402. Sk. 5403. Sk. 5405. Sk. 5406. Sk. Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. 5400 5287 5420 5418 5417 5228/3 5228/1 5421 5301 5425 5423 5360 5216 )
Mersin Alanı ( 6025 6073 SK 6001. Sk. 6002. Sk. 6003. Sk. 6004. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6007 6007 Sk. 6008. Sk. 6009. Sk. 6010. Sk. 6011. Sk. 6011/1 6012 6014. Sk. 6015. Sk. 6016. Sk. 6017. Sk. 6018. Sk. 6019. Sk. 6020. Sk. 6021 6021 Sk. 6021. Sk. 6022. Sk. 6024. Sk. 6026. Sk. 6027 Sk. 6027. Sk. 6028. Sk. 6029. Sk. 6030. Sk. 6031. Sk. 6032. Sk. 6033 6034. Sk. 6036. Sk. 6039. Sk. 6040. Sk. 6042. Sk. 6044. Sk. 6048. Sk. 6048/1. Sk. 6050. Sk. 6052. Sk. 6054. Sk. 6056. Sk. 6058. Sk. 6060. Sk. 6062. Sk. 6064. Sk. 6065. Sk. 6066. Sk. 6067 Sk. 6067. Sk. 6068. Sk. 6069. Sk. 6070. Sk. 6071. Sk. 6072. Sk. 6073. Sk. 6074. Sk. 6075 6076. Sk. 6077. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080. Sk. 6081. Sk. 6083. Sk. 6085. Sk. 6086. Sk. 6087. Sk. 6089. Sk. 6090 Sk. 6090. Sk. 6091. Sk. 6092. Sk. 6093. Sk. 6094 6094. Sk. 6095. Sk. 6096. Sk. 6099. Sk. 6100. Sk. 6101. Sk. 6102. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6106. Sk. 6107 Sk. 6107. Sk. 6108. Sk. 6110. Sk. 6118. Sk. 6120. Sk. 6122 Sk. 6122. Sk. 6124. Sk. 6126 Sk. 6130. Sk. 6132. Sk. 6134. Sk. Sınır Sk. 6112 )
Payamlı ( 5066 5093 5001. Sk. 5002. Sk. 5003. Sk. 5004. Sk. 5005. Sk. 5006. Sk. 5008. Sk. 5010. Sk. 5011 5012. Sk. 5014. Sk. 5015. Sk. 5016. Sk. 5017. Sk. 5018. Sk. 5019. Sk. 5021. Sk. 5022. Sk. 5023. Sk. 5024. Sk. 5025. Sk. 5026. Sk. 5027. Sk. 5028. Sk. 5029. Sk. 5030 5031. Sk. 5032. Sk. 5033. Sk. 5035. Sk. 5036. Sk. 5037. Sk. 5038. Sk. 5039. Sk. 5040. Sk. 5041. Sk. 5042. Sk. 5043. Sk. 5045. Sk. 5047. Sk. 5048. Sk. 5050. Sk. 5051. Sk. 5052. Sk. 5054. Sk. 5056. Sk. 5058 5059. Sk. 5060. Sk. 5061. Sk. 5062. Sk. 5063. Sk. 5064. Sk. 5065. Sk. 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5071. Sk. 5073. Sk. 5075 5079. Sk. 5081. Sk. 5083. Sk. 5091. Sk. 5099. Sk. 5101. Sk. 5103. Sk. 5105. Sk. Barış Cd. DENİZ Ege Caddesi Karacaoğlan Cd. Koca Yusuf Cd. Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. Menderes Cd. Mimar Sinan Cd. Muhtar Süleyman Kara S. Hasan Demirel Cd. Yunus Emre Cd. Şehit F.İbrahim Öztürk Cad. Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Kesinti ID : 3293649
SEFERİHİSAR / İZMİR
Payamlı ( 5844 ÜRKMEZ ORHANLI YOLU Yaşar Doğu Payamlı Menderes Cd. MEHMET AKİF ERSOY Köy Yolu Kuşadası Seferihisar Yolu Cad. Koca Yusuf Cd. Ege Caddesi DENİZ 5846 5840 5838 5824. Sk. 5822. Sk. 5821. Sk. 5821 Sk. 5820. Sk. 5820 5819. Sk. 5819 5818. Sk. 5816. Sk. 5813. Sk. 5812 5810 5808 5806. Sk. 5805. Sk. 5803 5141/1 5141 Sk. 5137 5131 5129. Sk. 5127 5125. Sk. 5123. Sk. 5121. Sk. 5119. Sk. 5117 5115. Sk. 5113. Sk. 5109. Sk. 5107. Sk. 5105. Sk. 51/35 Sk. 5097. Sk. 5095 Sk. 5089. Sk. 5087. Sk. 5085. Sk. 5084 Sk. 5083. Sk. 5082. Sk. 5080. Sk. 5078. Sk. 5076. Sk. 5074. Sk. 5072. Sk. 5070. Sk. 5068. Sk. 5054. Sk. 5048. Sk. 5046. Sk. 5044. Sk. 5040. Sk. 5827 5089 sk. 5141 5836 SK. 5806/1 SK 5820 sk 5834 SK 5802 5126 5828 5830 5815 5814 )
Mersin Alanı ( 6166 6164. Sk. 6162. Sk. 6158/1. Sk. 6158. Sk. 6156. Sk. 6154. Sk. 6152. Sk. 6150. Sk. 6148. Sk. 6146. Sk. 6144. Sk. 6142. Sk. 6140 Sk. 6057. Sk. 6055. Sk. 6053. Sk. 6049. Sk. 6047. Sk. 6045. Sk. 6045 6043. Sk. 6041. Sk. 6041 6039. Sk. 6033. Sk. 6031 Sk. 6168 sk 6168 6059 )
Cumhuriyet ( 5322 5216 5360 5352 5326 5328 5318 5324 Site İci Yol Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. KARAKOÇ 5393 5388 5369. Sk. 5361. Sk. 5359. Sk. 5357. Sk. 5354 Sk. 5351. Sk. 5350. Sk. 5350 5349. Sk. 5348 5347. Sk. 5347 5346. Sk. 5345. Sk. 5344. Sk. 5342. Sk. 5340 5338. Sk. 5338 5336. Sk. 5336 5335. Sk. 5334. Sk. 5333. Sk. 5332 5331. Sk. 5329. Sk. 5327. Sk. 5325. Sk. 5323. Sk. 5319. Sk. 5317 5315. Sk. 5315 Sk. 5314. Sk. 5314 5313 5312. Sk. 5311. Sk. 5309. Sk. 5309 5306. Sk. 5304. Sk. 5304 Sk. 5302. Sk. 5300. Sk. 5298. Sk. 5296 Sk. 5295. Sk. 5294 5292. Sk. 5290. Sk. 5288. Sk. 5284. Sk. 5282. Sk. 5280 5278. Sk. 5277. Sk. 5276. Sk. 5275. Sk. 5271. Sk. 5265. Sk. 5263. Sk. 5261. Sk. 5259. Sk. 5257. Sk. 5255. Sk. 5224. Sk. 5222. Sk. 5220. Sk. 5214. Sk. 5212. Sk. 5208. Sk. 5206. Sk. 5201. Sk. 5196. Sk. 5193 5192. Sk. 5189. Sk. 5187. Sk. 5185. Sk. 5183. Sk. 5363 5358 5337 5321 )
Bengiler ( Cumhuriyet Cd. Baraj Sk. 6304. Sk. 6232. Sk. )
Atatürk ( 5672 5679 5543 ESKİ KÖY YERLEŞİM YERİ 5794. Sk. 5793. Sk. 5792. Sk. 5791. Sk. 5790. Sk. 5789. Sk. 5788. Sk. 5786. Sk. 5785. Sk. 5784. Sk. 5783. Sk. 5782. Sk. 5781. Sk. 5780. Sk. 5779. Sk. 5778. Sk. 5777. Sk. 5776. Sk. 5774. Sk. 5773. Sk. 5772. Sk. 5771. Sk. 5770. Sk. 5769. Sk. 5768. Sk. 5766. Sk. 5764. Sk. 5763. Sk. 5762. Sk. 5760. Sk. 5759. Sk. 5754. Sk. 5752. Sk. 5748. Sk. 5746. Sk. 5731. Sk. 5730. Sk. 5729. Sk. 5728. Sk. 5726. Sk. 5725. Sk. 5724. Sk. 5723. Sk. 5722. Sk. 5718. Sk. 5716. Sk. 5714. Sk. 5712. Sk. 5710. Sk. 5708. Sk. 5705. Sk. 5704. Sk. 5702. Sk. 5699. Sk. 5697. Sk. 5695. Sk. 5690. Sk. 5689. Sk. 5685. Sk. 5683. Sk. 5681. Sk. 5678. Sk. 5673. Sk. 5670. Sk. 5669. Sk. 5665. Sk. 5663. Sk. 5662. Sk. 5661. Sk. 5658. Sk. 5657. Sk. 5656. Sk. 5655. Sk. 5654. Sk. 5652. Sk. 5649 Sk. 5647 Sk. 5646. Sk. 5644. Sk. 5640. Sk. 5636. Sk. 5623. Sk. 5623 5621. Sk. 5619. Sk. 5617. Sk. 5617 Sk. 5615/1. Sk. 5615. Sk. 5614 5613. Sk. 5612 Sk. 5612 5610 Sk. 5609. Sk. 5608. Sk. 5607. Sk. 5605. Sk. 5603. Sk. 5602. Sk. 5601. Sk. 5600. Sk. 5599 5597 5595 5592. Sk. 5590. Sk. 5587 5586. Sk. 5584 Sk. 5582 5580 5578. Sk. 5578 Sk. 5576. Sk. 5574/1. Sk. 5574. Sk. 5572. Sk. 5572 5570 5565. Sk. 5558 5557. Sk. 5557 Sk. 5555. Sk. 5553. Sk. 5551. Sk. 5549. Sk. 5548. Sk. 5547. Sk. 5545. Sk. 5541 Sk. 5540. Sk. 5539. Sk. 5537. Sk. 5536 5535 5533 Sk. 5532. Sk. 5530. Sk. 5526. Sk. 5520 Sk. 5517. Sk. 5512 Sk. 5510. Sk. 5508 5505. Sk. 5504. Sk. 5503. Sk. 5502 5501. Sk. 5501 5515 SK 5614 SK 5514 SK 5714 5716 5713 5682 5717 5691 5728 5745 5726 5694 5721 5565 5692 5730 5711 5709 5618 5620 EKSENDERESİ 5583 5741 5743 5563 5613 5611 5604 5596 5645 )
Kavakdere
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3292907
TİRE / İZMİR
Yamandere ( Yamandere Köyü İç Yolu NİYAZİ BOZKURT Yamandere Yolu )
Küçükkemerdere ( KÜÇÜKKEMERDERE DERE küçükkemerdere atatürk Küçükkemerdere Köyü İç Yolu Küçükkemerdere Köyü )
Boynuyoğun
Büyükkemerdere ( Büyükkemerdere Köyü İç Yolu Büyükkemerdere Yolu büyükkemerdere ara yol buyukkemerdere )
Çeriközü
Dallık ( Dallık Köyü İç Yolu Dallık Yolu sogulcaksu kume evleri )
Dibekçi ( yamandere dıbekcı yolu )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3293708
TORBALI / İZMİR
Ertuğrul ( SADIK İLERİ 3024. Sk. 3002. Sk. 3015. Sk. 3017. Sk. 3018. Sk. 3019. Sk. İlker Doğan Cd. )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 1:00
Kesinti ID : 3293773
TORBALI / İZMİR
Kaplancık
Pancar ( MENDERES YOLU )
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3:00 - 4:00
Kesinti ID : 3292305
URLA / İZMİR
Zeytinler ( KIZILKAYA 7613 7609 KÖYALTI 7612 7610 )
Nohutalan ( 7803 ENGİNAR KAVUN ÖĞRETMEN EROĞLU 7800 7802 7801 İzmir Çeşme Yolu AŞAĞI NOHUTALAN )
Kadıovacık ( LEYLAK Çakıroğlu Sk. Vatan Sk. Tepe Sk. KEMAL TUĞRUL ŞEBBOY 7032 9507 HURMA 9500 9507/1 ESKİ ÇINAR VATAN 9501 )
Birgi ( 7514 )
Barbaros ( 7009 7039 7019 7023 7030/2 7031/1 Sk. 7029. Sk. 7029 Sk. 7028/1 Sk. 7028 7026 7021/1 Sk. 7019. Sk. 7012 7013 Sk. 7011. Sk. 7008. Sk. 7007. Sk. 7001. Sk. 7027 7004 7003 BARBAROS 7024 7037 7018 7015 7020 7005 7042 7021/1 7010 7000 7035/1 7021 7022 7030 )
Gülbahçe ( 12069/1 12044 12076/1 12087/3 12087/1 12100/1 12067 12042/1 12111/1 12091 12117 12014 12126 12123 12125 12048/1 12021/1 12088/2 12075/1 12076/5 12076/2 12076/3 12076/4 12076/6 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yeni Karaburun Yolu Site İç Yolu KARAPINAR Gül Bahçe Cd. 12127 Sk. 12116 12115. Sk. 12114. Sk. 12113 Sk. 12111. Sk. 12110/1 12110 12109. Sk. 12108. Sk. 12107. Sk. 12105. Sk. 12104. Sk. 12103. Sk. 12102. Sk. 12100 12099. Sk. 12098. Sk. 12097 12096/3 Sk. 12096/1. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12094 12092 12091. Sk. 12091 Sk. 12090. Sk. 12089. Sk. 12088. Sk. 12087/4 Sk. 12087 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083/1 12083 12082. Sk. 12081. Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12076 12075. Sk. 12073/1 Sk. 12073 12072. Sk. 12071. Sk. 12070. Sk. 12069 12069 Sk. 12068. Sk. 12066/2 12066/1. Sk. 12066. Sk. 12065. Sk. 12064. Sk. 12063. Sk. 12062. Sk. 12061. Sk. 12060. Sk. 12059. Sk. 12058 12057. Sk. 12056/1 Sk. 12056. Sk. 12055. Sk. 12054. Sk. 12053. Sk. 12052. Sk. 12051. Sk. 12050. Sk. 12049. Sk. 12048 12046. Sk. 12043. Sk. 12042. Sk. 12041. Sk. 12040. Sk. 12039. Sk. 12038. Sk. 12037. Sk. 12036. Sk. 12034. Sk. 12033. Sk. 12030. Sk. 12028. Sk. 12026/1. Sk. 12026. Sk. 12025. Sk. 12024 12023/3. Sk. 12023/2. Sk. 12023/1. Sk. 12023. Sk. 12022. Sk. 12021/3. Sk. 12021/2. Sk. 12021. Sk. 12020 12018/1. Sk. 12018. Sk. 12017 12016. Sk. 12015 12014. Sk. 12013 12012. Sk. 12011 12010/1. Sk. 12010. Sk. 12009 12008. Sk. 12007 12006/2. Sk. 12006/1. Sk. 12005. Sk. 12003. Sk. 12001 12087/12 12112 12087/11 12032 12131 12035 12087/10 12106 12101 12094/1 12006 12047 12019 12031 12111 12124 12042/2 12026 12088/1 12054 12121 12053/1 12042/3 12074 )
Balıklıova ( 13057 13004/2 Yuva Kent Sitesi İç Yolu BALIKLIOVA Altyüz Köprüsü 13056 Sk. 13023. Sk. 13022 13021 Sk. 13019. Sk. 13018. Sk. 13018 Sk. 13016. Sk. 13015. Sk. 13014. Sk. 13013. Sk. 13012. Sk. 13011 13010 13009. Sk. 13009 Sk. 13008 Sk. 13007. Sk. 13006. Sk. 13005. Sk. 13004. Sk. 13003. Sk. 13002. Sk. 13001 13000 13004/1 13026 13024 13020 13021 13004 13018 13053 )
Planlandı
04Şubat 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3292307
URLA / İZMİR
Altıntaş ( DÜNDARLI KÜME EVLERİ Caylak Sk İc Yol )
İçmeler ( 1146 1152 1114 1032 1049 1001 1007 1009 1146/2 UMUT 5 UMUT 2 UMUT 3 1021 1011. Sk. 1013. Sk. 1017. Sk. 1019. Sk. 1023 1029/1. Sk. 1048. Sk. 1050. Sk. 1052. Sk. 1093/1 1146/1 1146/3 Nuri Özbek Cd. Yağcılar Cd. İtokent İç Yol 1146/4 1171 1091/1 1093 1093/2 1093/3 UMUT 1 1146/5 )
Torasan ( 616 615/1 Sk. PINARDERE Pınardere )
Özbek ( 6115 Sk. )
Yağcılar ( 9008 ALTINKÖY 11 ALTINKÖY ÇEŞMEYANI 9000. Sk. 9001 Sk. 9002. Sk. 9005 9006. Sk. 9007. Sk. 9012. Sk. 9013. Sk. 9014. Sk. 9016. Sk. 9016/1. Sk. 9017. Sk. 9018. Sk. 9019. Sk. 9020. Sk. 9021 9022. Sk. YAĞCILAR KÖYÜ 9026 9029 9001 9023 )
Zeytinler
Gülbahçe
Demircili ( 10003 Demircili Ada Mevkii Küme DEMİRCİLİ 10002 10008 10004 )